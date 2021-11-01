  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (一) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AUKUS】馬克龍批莫里森說謊 唔知潛艇訂單會取消

環球社會熱點 13:22 2021/11/01

分享：

美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後，澳洲取消法國潛艇訂單的舉動引起法國不滿。法國總統馬克龍指摘澳洲總理莫里森說謊，並未提早得悉澳洲取消訂單一事。莫里森強調自己沒有說謊，今年初已向馬克龍表示法國潛艇未能滿足澳洲需求。

拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」  【下一頁】

馬克龍（Emmanuel Macron）周日（31日）被澳洲媒體問及，是否在取消潛艇訂單一事認為被莫里森（Scott Morrison）欺騙時，他直接回應表示「我不認為自己知情」（"I don't think. I know），批評莫里森說謊。馬克龍強調自己十分尊重澳洲，認為澳洲和法國之間互相尊重十分重要。

莫里森同日回應表示，對馬克龍失望的程度並不感到驚訝，並指2人在G20峰會期間有數次交談。他反駁馬克龍，指已多次向馬克龍表示法國潛艇未能滿足澳洲需求，例如在今年稍早與對方在晚宴會議中已清楚地向表明，澳洲正在捨棄法國潛艇設計。

布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈 【下一頁】

馬克龍和莫里森將於第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上再度見面，莫里森指，相信在自己回程澳洲前，2人可以有更多交流。但他強調，作為澳洲總理，在國家利益前一步都不會退讓。兩人稍早時間通電話時，馬克龍向莫里森表示兩國信任關係已經破裂。

雖然兩國元首未有正式會談，但法國駐澳洲大使會在周一（11月1日）與澳洲外長佩恩（Marise Payne）在悉尼會晤。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」
2021/10/30
【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
2021/10/06
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
【AUKUS】拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓
2021/09/23
【AUKUS】拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓
【AUKUS】法國遊說歐盟 延後貿易談判懲罰澳洲
2021/09/21
【AUKUS】法國遊說歐盟 延後貿易談判懲罰澳洲
英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵
2021/09/20
英法防長取消會晤 AUKUS持續發酵

你可能感興趣

【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」
15:43 2021/10/30
【AUKUS】拜登認潛艇事件處理手法笨拙 馬克龍稱「信任就像愛情」
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
13:29 2021/10/06
【AUKUS】布林肯訪法與馬克龍會面 為潛艇風波拆彈
【AUKUS】拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓
10:54 2021/09/23
【AUKUS】拜登馬克龍10月底會晤 法駐美大使返華盛頓
政治 外交 G20 莫里森 馬克龍 澳洲 法國 潛艇

上一篇文章

美國白宮發言人確診 上周二曾見拜登

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

泰國再放寬國際旅行 增17個地區免隔離入境
泰國再放寬國際旅行 增17個地區免隔離入境
【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰
【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間13:00）
澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境
澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境
日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘
日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低