【AUKUS】馬克龍批莫里森說謊 唔知潛艇訂單會取消

美英澳3國組成三邊安全夥伴關係AUKUS後，澳洲取消法國潛艇訂單的舉動引起法國不滿。法國總統馬克龍指摘澳洲總理莫里森說謊，並未提早得悉澳洲取消訂單一事。莫里森強調自己沒有說謊，今年初已向馬克龍表示法國潛艇未能滿足澳洲需求。

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馬克龍（Emmanuel Macron）周日（31日）被澳洲媒體問及，是否在取消潛艇訂單一事認為被莫里森（Scott Morrison）欺騙時，他直接回應表示「我不認為自己知情」（"I don't think. I know），批評莫里森說謊。馬克龍強調自己十分尊重澳洲，認為澳洲和法國之間互相尊重十分重要。

莫里森同日回應表示，對馬克龍失望的程度並不感到驚訝，並指2人在G20峰會期間有數次交談。他反駁馬克龍，指已多次向馬克龍表示法國潛艇未能滿足澳洲需求，例如在今年稍早與對方在晚宴會議中已清楚地向表明，澳洲正在捨棄法國潛艇設計。

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馬克龍和莫里森將於第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上再度見面，莫里森指，相信在自己回程澳洲前，2人可以有更多交流。但他強調，作為澳洲總理，在國家利益前一步都不會退讓。兩人稍早時間通電話時，馬克龍向莫里森表示兩國信任關係已經破裂。

雖然兩國元首未有正式會談，但法國駐澳洲大使會在周一（11月1日）與澳洲外長佩恩（Marise Payne）在悉尼會晤。

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責任編輯：李俊儀