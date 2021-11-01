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【日本經濟】日本製造業採購經理指數升至53.2　過去6個月以來升幅最快

商業 13:00 2021/11/01

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日本製造業採購經理人指數升至53.2（法新社圖片）

日本製造業活動持續擴大。據路透社報道，日本au Jibun銀行於11月1日公布了10月份製造業採購經理指數（Purchasing Managers' Index，簡稱PMI），從9月的51.5升至53.2，是6個月來上升幅度最快的一個月。

惟日本製造業仍需面對全球原材料，以及晶片持續短缺帶來的挑戰。有日本製造商表示，原材料短缺加上物流延誤，將會影響他們營運，更因而令進口產品價格出現13年來最大漲幅。

【疫市收購】可口可樂計劃斥435億　收購高比拜仁運動飲料品牌

疫情影響消減　供應鏈中斷成隠憂
日本au Jibun銀行表示，10月製造業採購經理指數經季節性調整後，從9月的51.5升至53.2，連續9個月都有上升。整體數據勝於市場預期的53.0，是因為出口和整體訂單恢復增長，但上升速度溫和，並受供應問題拖累。

市場調查機構IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，製造商對嚴重的供應鏈中斷表示擔憂，因為產量和需求會受挫。而原材料短缺和交貨期延遲，導致進口產品價格急劇上漲，為了彌補差價，進口商會收取更高費用提高利潤，工廠的運輸成本則上升至13年高位。

【電子消費券】新地15大商場10月份生意及人流　較去年同期升20%及30%

消費方面的採購經理指數顯示，消費用品整體數據升至2019年5月以來的最高水平，因日本新冠疫情的影響減弱，企業生意得到復甦。

製造商認為，未來12個月的生產前景保持樂觀，更重申企業在更好的條件下，對生產前景寄予厚望。另外，自2012年7月首次收集數據以來，對前景帶有積極情緒的整體水平，達到了最高水平。

【萬聖節商機】Hublloween Market一連三日人流約2100人　《魷魚遊戲》同款椪糖遊戲最吸客

責任編輯：陳明俊

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