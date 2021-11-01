【日本經濟】日本製造業採購經理人指數升至53.2　回到2019年的水平

▲ 日本製造業採購經理人指數升至53.2（法新社圖片）

日本於11月1日公佈採購經理指數（Project Management Institute），從9月的51.5升至53.2，是6個月來上升幅度最快的一個月。

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日本工廠活動在10月份，展示了6個月內最大升幅，雖然還需應對全球原材料和芯片持續短缺帶來的挑戰，但無疑是一個令人鼓舞的現象。

日本製造商表示，材料短缺和供應鏈中斷，會影響他們的運營，導致進口產品價格出現13年來最大漲幅。

疫情影響消減 供應鏈中斷成隠憂

日本au Jibun Bank表示，10月製造業採購經理人指數經季節性調整後，從9月的51.5升至53.2，連續9個月都有上升。總體數據好於53.0的快速讀數，是因產出和整體訂單恢復增長，但上升速度溫和，而且供應問題仍然拖累指數。

IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti表示，製造商對嚴重的供應鏈中斷表示擔憂，因會抑制產量和需求。材料短缺和交貨期延遲，導致進口產品價格急劇上漲，為了彌補利潤，製造商會收取更高的費用，而工廠的運輸成本上升至13年高位。

消費方面的採購經理人指數顯示，消費品總體數據升至2019年5月以來的最高水平，因日本新冠疫情的影響減弱，企業得到了復甦。

製造商對未來一年的生產前景保持樂觀，表明企業對更好的條件寄予厚望。而自2012年7月首次收集數據以來，對前景帶有積極情緒的總體水平，達到了最高水平。

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責任編輯：陳明俊