【疫市開店】Pirata Group進駐太古坊設過萬呎新據點　明年續增設至少10間新店（多圖）

▲ 明年將會是Pirata Group成立以來，以最快速度的擴充。

疫情下餐飲業大受打擊，有餐飲集團看好往後的發展前景，選擇疫市擴充。Pirata Group日前開設逾萬呎、集合4個品牌的新據點，以「全天候」為賣點。該企更計劃於明年在港增設至少10間餐廳。

擁有Pici、The Pizza Project等10多個餐飲品牌的Pirata Group，最近在太古坊開設全新的餐飲項目The Sixteenth。為了滿足不同時段的顧客需求，集合集團旗下4個餐飲品牌。該企共同創辦人兼行政總裁Manuel Palacio期望，The Sixteenth可以同時滿足顧客在平日及假日、不同時段的需求。他估計每周將會有6,000人次的客流量，整個集團的客流量則會增加至每年150萬人次。

The Sixteenth分為4個獨立運作的餐廳區域，而顧客只能點選該餐廳區域內的食物，但他們可以在結帳前，再光顧其他區域，最終以一張帳單結算。因應此運作模式，以及主打「全天候」的特點，The Sixteenth內的4間餐廳定位不同，包括露天酒吧、意式餐館等。

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明年快速擴充 正物色九龍舖位

Manuel Palacio透露，明年將會是集團成立以來，最快速度的擴充。Pirata Group今年除了在香港增設多間分店外，亦拓展至上海市場。該集團明年將在港再增設至少10間分店，Pici亦會是重點擴張的品牌之一。

他又透露，明年將主力物色九龍區舖位，盼開設較大規模的餐廳，並強調，明年急速擴張，並非因應疫情下市民留港消費的短期情況，反而是對本地餐飲市場長遠抱有信心，特別是港人對不同菜式的接受程度非常高。

Pirata Group收入跑贏同業 全靠甚麼策略？

疫情無疑擾亂了本地餐飲業的營運模式，但Pirata Group持續擴充。截至今年第二季，集團收入按年升44%，表現跑贏同業。他坦言：「疫情帶來戲劇性的轉變。」故集團增加以往不開放的用餐時段，延長午餐時段、提前晚餐等。他續指，疫情期間，旗下餐飲品牌亦需要學習如何吸引區內顧客，讓他們建立品牌認知度。

記者：葉泳珊