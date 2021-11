【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題

第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)周日(10月31日)於英國格拉斯哥揭幕,多國領袖均有出席。美國總統拜登周日批評中國及俄羅斯沒有就氣候變化再作出承諾,拜登更稱自己對此感到失望。而中國國家主席習近平表示,中國碳排放強度大幅超額完成去年氣候行動目標。

【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗 【下一頁】

拜登(Joe Biden)周日在COP26開幕前發表演説,他讚揚美國政府的基建方案動用數十億美元資金來應對氣候問題,更為清潔能源鼓勵措施提供約2,350億美元(約1.8萬億港元)的資金。

拜登表示他相信美國在處理氣候問題方面取得切實進展,有部分原因是美國有提出承諾。

有記者問及COP26提出的減排承諾,為何遠低於專家所指全球平均氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內的所需水平。拜登就將矛頭指向中俄,指責兩國作為全球主要經濟體,卻未作出新減排承諾。

拜登表示:

俄羅斯和中國在應對氣候方面,基本上沒有出現任何承諾。

(Russia and… China basically didn’t show up in terms of any commitments to deal with climate.)