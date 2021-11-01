【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）周日（10月31日）於英國格拉斯哥揭幕，多國領袖均有出席。美國總統拜登周日批評中國及俄羅斯沒有就氣候變化再作出承諾，拜登更稱自己對此感到失望。而中國國家主席習近平表示，中國碳排放強度大幅超額完成去年氣候行動目標。

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拜登（Joe Biden）周日在COP26開幕前發表演説，他讚揚美國政府的基建方案動用數十億美元資金來應對氣候問題，更為清潔能源鼓勵措施提供約2,350億美元（約1.8萬億港元）的資金。

拜登表示他相信美國在處理氣候問題方面取得切實進展，有部分原因是美國有提出承諾。

有記者問及COP26提出的減排承諾，為何遠低於專家所指全球平均氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內的所需水平。拜登就將矛頭指向中俄，指責兩國作為全球主要經濟體，卻未作出新減排承諾。

拜登表示：

俄羅斯和中國在應對氣候方面，基本上沒有出現任何承諾。 （Russia and… China basically didn’t show up in terms of any commitments to deal with climate.）

拜登表示自己因此感到很失望。

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習近平去年於聯合國大會宣布，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

習近平周日以視像形式出席二十國集團峰會（G20）時，強調中國在過去15年，碳排放強度大幅超額完成2020年氣候行動目標。他表示中方將陸續發布重點領域和行業碳達峰實施方案和支撐措施，為全球應對氣候變化、推動能源轉型的努力作出積極貢獻。

而俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同樣以視像形式出席G20峰會，他表示俄羅斯正履行所有承諾。普京稱俄羅斯也正經歷全球暖化的負面影響，稱國家正積極牽頭參與應對氣候變化的工作，也堅守《聯合國氣候變化框架公約》和《巴黎協定》規定的所有義務。

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責任編輯：鄭錦玲