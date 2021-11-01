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【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署

股市 13:05 2021/11/01

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恒生指數中午收報25098點，跌278點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介浙江滬杭甬 （00576） ，另亦會分析中移動 （00941） 、越秀交通 （01052） 、保利協鑫 （03800） 、時代電氣 （03898） 、中行 （03988） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫《ET午市精點》【按此 - 附Time code】*

*重溫《ET開市直擊》【按此 - 附Time code】

港股 浙江滬杭甬（00576） 中國移動（00941） 越秀交通基建（01052） 保利協鑫能源（03800） 時代電氣（03898） 中國銀行（03988） 石鏡泉

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