【美股期貨】道指期貨升26點　納指期貨跌逾0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股三大指數周一創新高，周二期貨市場見回吐。Tesla（美：TSLA）股價突破1200美元後，盤前回吐5%，跌穿1150美元，CEO馬斯克稱未與Hertz簽訂電動車合約。

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即市走勢︰

【19：54】道指期貨升26點，納指期貨跌逾0.1%。

【17：15】Tesla（美：TSLA）盤前跌5%，跌穿1150美元。美股期貨下跌，道指期貨跌30點，納指期貨跌近0.2%。

【12：20】道指期貨跌78點，報35835點；標指期貨跌8點，報4605點；納指期貨跌23點或近0.2%。

【09：33】【TSLA】Tesla荷蘭推試驗計劃 首次向其他品牌電動車開放充電網路

【08：49】馬斯克Twitter發文曹植七步詩 網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？

【08：28】【Tesla】Tesla突破1200美元 馬斯克身家為「股神」巴菲特三倍

【07：54】【科技女股神】Tesla上月升逾四成帶挈 Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成

==以下11月1日（周一）股市==

美國財長耶倫稱對經濟復甦充滿信心，美股11月開局強勢，3大指數齊創新高，道指一度突破36000關口；Tesla（美：TSLA）突破1,200美元，收市升8.49%，報1,208.59美元。

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惟美國數據表現略為遜色，道指升幅收窄，收市升94點，報35913點；納指升97點，報15595點；標指升8點，報4613點。歐股收市升0.71%。

小型股指數羅素2000收升2.7%，距歷史高位不足2點。摩根士丹利策略員威爾遜表示，美股升勢可望持續至感恩節，惟難以長久，隨着聯儲局開始「收水」減買債，企業盈利增長於明年進一步放緩，股市的基本因素將會轉差。

投資者本周聚焦聯儲局的議息會議，以及最新非農就業報告。市場普遍預計聯儲局將宣布逐步縮減買債。鑑於通脹仍居高不下，高盛將其對儲局加息時間的預期，提前一年至2022年7月，並預計當縮減刺激結束時，核心個人消費支出（PCE）通脹升幅將保持在3%以上，核心消費者價格指數升幅料維持在4%以上。

美匯指數報93.895，跌0.23% ； 金價向好，紐約期金收市升0.7%，報1795.8美元，仍受制1800美元關 。

【國際油價】美銀：原油期貨將在幾個月內達120美元

【美國經濟數據】10月ISM製造業PMI為60.8 略高於預期

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焦點新聞︰

【一周前瞻】儲局議息結果周四凌晨出爐 高盛：加息或較預期提前一年

即市走勢︰

【02：52】道指升67點或0.2%；納指升34點或0.2%；標指跌不足1點

【02：45】紐約 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元；倫敦布蘭特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1795.8美元。

【01：39】福特汽車（美：F）盤中漲近5%，股價升至逾20年以來新高，報17.85美元，總市值超過700億美元。此前福特CEO表示到2025年，在美國電動汽車銷量方面「絕對」能趕上特斯拉。

【01：16】聯儲局周一（11月1日）逆回購工具使用規模為1.359萬億美元，較上周五下降1430億美元，創10月1日以來最大單日降幅。

【01：06】遊戲驛站（美：GME）股價衝高，漲超12%，現報206.47美元。

【01：04】市場消息指亞馬遜（美：AMZN）的「Project Kuiper」衛星網絡，計劃在2022年秋季發射兩顆衛星

【01：03】特斯拉（美：TSLA）漲幅擴大至7.1%，現報1193.49美元，續創歷史新高。

【00：53】道指升幅少於百點， 暫升98點或0.3%；納指升幅擴大至0.4%；標指升4點，報4609點

【00：29】美股部分抗疫概念股拉升，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲幅擴大至16%，此前表示已將新冠疫苗提交給歐洲藥品管理局進行滾動審查，並已向加拿大申請新冠疫苗授權。

【21：30】道指升116點，報35935點，納指升0.2%，報15523點，標指升13點，報4618點。

​​【18：00】道指期貨升152點，納指期貨升0.4%，標指期貨升18點。歐股亦表現造好，法股升1%，英股升0.6%，德股升0.9%。

​​【12：20】道指期貨升81點，報35901點；標指期貨升8點，報4613點；納指期貨升33點或0.2%，報15884點。

​​【11：06】【國際油價】 OPEC+本周開會傳無意加大增產 高盛重申油市牛市完好布油年底見90美元

​​【07：30】【美股科技股】微軟再次超越蘋果 重奪全球市值最大上市公司銜頭

​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

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責任編輯︰梁浩碩

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