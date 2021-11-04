【美股期貨】儲局收水步伐符預期　美股期貨個別發展、油價亞洲時段再跌1%

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局議息結果符合預期，亞股今日普遍造好。OPEC+開會前夕，油價續跌。美股期貨於亞洲交易時段個別發展，道指期貨下跌，納指期貨上升。

【美國收水】聯儲局本月啟動減買債計劃 一文看清各界對收水看法

即市走勢：

【12：50】油價續跌，紐約12月期油跌1%，暫守80美元；布蘭特期油跌0.7%。

【12：49】美滙指數最新報93.99。

【12：47】道指期貨跌0.06%，標指期貨無升跌，納指期貨升0.2%。

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==以下11月3日（周三）股市==

聯儲局議息後一如預期落實本月減買債，主席鮑威爾強調，「收水」並不表示即將加息，主要由於美國就業市場仍有改善的空間。議息公布後，美股升幅擴大，三大指數齊創新高，納指漲1%。

美股收市情況：

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鮑威爾重申加息未是時機，美股漲幅擴大，三大指數又創新高，道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。追蹤小型股表現的羅素2000指數升1.8%，再創新高。

電動車生產商特斯拉再破頂，股價抽高3.6%，收報1213.86美元。蘋果與英特爾股價都升約1%。

美滙指數尾段轉跌0.2%至93.9。10年期美債息漲逾4個基點，升越1.591厘水平。紐約期金收市跌25.5美元或1.4%，報1763.9美元，創3周低。

利率期貨顯示，明年7月加息的機會率為90%，並在12月前預期加息兩次。

美國10月份ISM服務業指數，由9月的61.9升上66.7的紀錄新高，期內服務業採購經理指數（PMI）為58.7，高過預期的58.2。

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【聯儲局】拜登：很快公布下任聯儲局主席人選 調查：鮑威爾連任機會率略降

【復必泰疫苗】美國通過為5至11歲兒童接種復必泰疫苗 復星醫藥彈逾6%

【美國經濟數據】美國10月ADP就業人口增長57.1萬 勝預期

即時走勢：

【03：00】美油大跌4.71%，跌破80關口，為近三周來最低水平；布油跌逾4%，創10月7日以來新低至81.23美元

【02：10】議息結果公布後，美股升幅擴大，道指升31點，納指升0.7%，標指升0.4%。

【01：39】紐約12月黃金期貨收跌1.4%，報1763.90美元，投資者靜候聯儲局11月利率決議聲明。

【00：53】「印度支付寶」Paytm將在印度IPO中，向基石投資者出售3,830萬股股票，售價為每股2,150印度盧比，即約29.02美元， 折合225港元。

【00：13】「印度支付寶」Paytm印度IPO的基石投資者認購倍數超過10倍，將有超過70名投資人角逐其基石投資者。

【23：49】福特汽車（美：F）股價升至近11年來的最高水平，漲1.4%，報18.36美元，福特汽車10月電動汽車銷量同比大增195%。

【22：11】越南政府表示，Nike（美：NKE）代工廠已全面恢復生產。Nike升近2%，重返170美元關。

【22：08】GameStop（美：GME）升18%，報244美元，盤中高見255.69美元，成交超10億美元。AMC（美：AMC）升逾11%，報43.34美元。

【21：51】道指跌134點，標指跌4點，納指升8點。

【21：30】美股開市，道指跌103點，納指升11點，標指跌3點。

【20：51】富途控股（美：FUTU）漲逾6%，此前宣布回購3億美元股票。

【17：57】道指期貨跌23點、標指期貨跌0.05%、納指期貨升0.1%。

【12：50】道指期貨跌0.1%、標指期貨跌0.08%、納指期貨升0.1%。

【12：50】美滙指數報94.07。

*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股形勢*

==以下11月1日（周一）股市==

美股在議息前再破頂，連續第3個交易日創收市新高，道指首次站上36000點水平收市。道指收市升138點，報36052點；標指升16點，報4630點；納指升53點，報15649點。10年期債息跌約2個基點，報1.548厘。

即睇美股收市：

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微軟將推出「元宇宙」（Metaverse）虛擬空間，與日前宣布改名為Meta的Facebook（fb）競爭。微軟Mesh用戶可透過視頻應用程式，配合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，跟不同物理空間的親友一起工作、玩耍、學習、購物及創作等。周二股價升1.1%創新高，市值首破2.5萬億美元，繼續超越蘋果。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter發文指，Tesla未與租車公司Hertz簽訂合約，且不會提供折扣。Tesla早段跌逾4%後，但迅速有買盤吸納，股價一度重上1200美元，尾市回軟，收報1171.97美元，跌3%。Hertz股價曾倒升34%，收市漲2.7%。

Facebook（fb；擬改名Meta）公布，鑑於面部識別技術受到社會人士的批評，加上面對監管機構的規例限制，決定關閉面部識別技術 ； 預期三分之一的每日活躍用戶可能受到影響，約6億用戶選用面部識別技術，藉此確定平台上的圖片或視頻中有其認識的人。整體而言，逾10億人的個別面部識別範本將被刪除。

聯儲局周二展開一連兩日議息會議，彭博調查49位受訪經濟師，大部分預期本月開始縮減每月1200億美元的買債規模，每月將減買100億美元國債及50億美元按證，料明年中結束買債計劃。加息方面，大多數估計2023年初開始加息。

Facebook宣布將不再使用人臉識別技術

【Tesla】馬斯克說沒簽約？Hertz稱已陸續收到訂單中Tesla汽車

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即市走勢︰

【02：47】道指升161點或0.4%；納指升26點或0.2%；標指升13點或0.3%

【02：33】紐約 12月原油期貨收跌0.14美元，跌幅0.17%，報83.91美元；倫敦布蘭特1月原油期貨周二持平，報84.72美元

【02：17】美國貿易代表戴琪：在即將到來的歐盟鋼鐵談判上將聚焦產能過剩和碳排放問題

【02：12】美國貿易代表辦公室：根據新的金屬貿易協定，美國和歐盟將對每年歐盟出口美國的鋼鋁產品進行分析，以將產品排除在非市場經濟體之外

【01：50】道指升143點或0.4%，報36057點，早段曾最多升174點至高見36088點；納指升19點或0.1%；標指升13點或0.3%

【01：43】紐約12月黃金期貨收跌0.4%，報1789.40美元

【01：00】Facebook表示出於隱私原因，將不再採用人臉識別系統。

【22：05】大型科網股向上，蘋果（美：AAPL）升0.6%，微軟（美：MSFT）升0.8%。

【21：50】Tesla（美：TSLA）重返1200美元，跌幅不足1%。

【21：31】美股開市，道指升19點，納指跌近0.1%，標指升3點。

【19：54】道指期貨升26點，納指期貨跌逾0.1%。

【17：15】Tesla（美：TSLA）盤前跌5%，跌穿1150美元。美股期貨下跌，道指期貨跌30點，納指期貨跌近0.2%。

【12：20】道指期貨跌78點，報35835點；標指期貨跌8點，報4605點；納指期貨跌23點或近0.2%。

【09：33】【TSLA】Tesla荷蘭推試驗計劃 首次向其他品牌電動車開放充電網路

【08：49】馬斯克Twitter發文曹植七步詩 網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？

【08：28】【Tesla】Tesla突破1200美元 馬斯克身家為「股神」巴菲特三倍

【07：54】【科技女股神】Tesla上月升逾四成帶挈 Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成

==以下11月1日（周一）股市==

美國財長耶倫稱對經濟復甦充滿信心，美股11月開局強勢，3大指數齊創新高，道指一度突破36000關口；Tesla（美：TSLA）突破1,200美元，收市升8.49%，報1,208.59美元。

即睇美股收市：

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惟美國數據表現略為遜色，道指升幅收窄，收市升94點，報35913點；納指升97點，報15595點；標指升8點，報4613點。歐股收市升0.71%。

小型股指數羅素2000收升2.7%，距歷史高位不足2點。摩根士丹利策略員威爾遜表示，美股升勢可望持續至感恩節，惟難以長久，隨着聯儲局開始「收水」減買債，企業盈利增長於明年進一步放緩，股市的基本因素將會轉差。

投資者本周聚焦聯儲局的議息會議，以及最新非農就業報告。市場普遍預計聯儲局將宣布逐步縮減買債。鑑於通脹仍居高不下，高盛將其對儲局加息時間的預期，提前一年至2022年7月，並預計當縮減刺激結束時，核心個人消費支出（PCE）通脹升幅將保持在3%以上，核心消費者價格指數升幅料維持在4%以上。

美匯指數報93.895，跌0.23% ； 金價向好，紐約期金收市升0.7%，報1795.8美元，仍受制1800美元關 。

【國際油價】美銀：原油期貨將在幾個月內達120美元

【美國經濟數據】10月ISM製造業PMI為60.8 略高於預期

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焦點新聞︰

【一周前瞻】儲局議息結果周四凌晨出爐 高盛：加息或較預期提前一年

即市走勢︰

【02：52】道指升67點或0.2%；納指升34點或0.2%；標指跌不足1點

【02：45】紐約 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元；倫敦布蘭特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1795.8美元。

【01：39】福特汽車（美：F）盤中漲近5%，股價升至逾20年以來新高，報17.85美元，總市值超過700億美元。此前福特CEO表示到2025年，在美國電動汽車銷量方面「絕對」能趕上特斯拉。

【01：16】聯儲局周一（11月1日）逆回購工具使用規模為1.359萬億美元，較上周五下降1430億美元，創10月1日以來最大單日降幅。

【01：06】遊戲驛站（美：GME）股價衝高，漲超12%，現報206.47美元。

【01：04】市場消息指亞馬遜（美：AMZN）的「Project Kuiper」衛星網絡，計劃在2022年秋季發射兩顆衛星

【01：03】特斯拉（美：TSLA）漲幅擴大至7.1%，現報1193.49美元，續創歷史新高。

【00：53】道指升幅少於百點， 暫升98點或0.3%；納指升幅擴大至0.4%；標指升4點，報4609點

【00：29】美股部分抗疫概念股拉升，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲幅擴大至16%，此前表示已將新冠疫苗提交給歐洲藥品管理局進行滾動審查，並已向加拿大申請新冠疫苗授權。

【21：30】道指升116點，報35935點，納指升0.2%，報15523點，標指升13點，報4618點。

​​【18：00】道指期貨升152點，納指期貨升0.4%，標指期貨升18點。歐股亦表現造好，法股升1%，英股升0.6%，德股升0.9%。

​​【12：20】道指期貨升81點，報35901點；標指期貨升8點，報4613點；納指期貨升33點或0.2%，報15884點。

​​【11：06】【國際油價】 OPEC+本周開會傳無意加大增產 高盛重申油市牛市完好布油年底見90美元

​​【07：30】【美股科技股】微軟再次超越蘋果 重奪全球市值最大上市公司銜頭

​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

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責任編輯︰梁浩碩

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