  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 03:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】標指納指破頂　納指升0.9% 道指跌145點 紐約期油收跌2.5%跌穿80美元（不斷更新）

股市 03:00 2021/11/05

分享：

美股動態不斷更新

美股小幅高開，納指和標指破頂，道指表現軟。紐約期油漲幅達3%，石油股大漲。Tesla（美：TSLA）開市續升近2%，創新高。Nvidia（美：NVDA）升近3%，同創新高。

石油出口國組織與產油國盟友（OPEC+）堅持12月增產40萬桶/日的原定計劃，無視美國總統拜登施壓要求提高產量的要求，油價短綫漲幅擴大，紐約油和布油分別重上82和83美元。但美國國家安全委員會隨即重申，將考慮在能源方面採取全面措施，國際油價掉頭下挫，倫敦布蘭特期油曾失守82美元。

黃金期貨周四反彈收高，錄得三個交易日以來的首次上漲。聯儲局決定本月起縮減債券購買規模後美國國債收益率下跌，令金價得到支撑。

周四，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲29.60美元，漲幅1.7%，收於每盎斯1793.50美元。12月白銀期貨上漲68美分，漲幅2.9%，收於每盎斯23.911美元。

    點擊圖片放大

【美國收水】聯儲局本月啟動減買債計劃　一文看清各界對收水看法

【美國失業救濟金人數】美上周首領失業救濟金跌至26.9萬人　再創疫後新低

即市走勢：

【02：52】道指跌145點或0.4%, 早段一度曾升115點；納指升149點或0.9%，此前曾急漲316點或2%, 至高見15966點；標指升12點或0.3%

【02：33】紐約 12月原油期貨收跌2.05美元，跌幅2.54%，報78.81美元，並自10月初以來首次收在每桶80美元下方

【02：20】紐約原油期貨日內跌幅達2.0%，報79.23美元，為近一個月以來低位

【01：54】道指跌113點或0.3%, 扭轉早段曾升115點的勢頭；納指升131點或0.8%，早段曾急漲311點或2%, 至高見15961點；標指升12點或0.3%

【01：45】紐約12月黃金期貨收漲1.7%，報1793.50美元。

【01：18】英偉達(NVDA.O)股價站上300美元關口，續刷歷史高位，現漲超13%

【00：17】道指跌73點或0.2%，納指漲114點或0.7%，標指升14點或0.3%

【23：16】紐約期油五分鐘下跌0.52美元，最低觸及80.47美元，跌超0.5%，在OPEC+維持40萬桶/日的石油增產計劃不變之際，不斷逼近亞太早盤出現的低點79.74美元。

【22：27】道指跌40點，納指升幅擴大至0.8%，標指升近0.4%。Nvidia升幅曾擴大至逾7%。大型科網股造好，亞馬遜升逾2%。

【21：30】美股開市，道指跌6點，納指升0.2%，標指升5點或0.1%。

【19：17】道指期貨跌5點，納指期貨升0.4%，標指期貨升6點。

【16：42】歐股上升，英國富士指數、德國DAX 指數齊升0.3%，巴黎CAC40指數升近0.4%。

【12：50】油價續跌，紐約12月期油跌1%，暫守80美元；布蘭特期油跌0.7%。

【12：49】美滙指數最新報93.99。

【12：47】道指期貨跌0.06%，標指期貨無升跌，納指期貨升0.2%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

==以下11月3日（周三）股市==

聯儲局議息後一如預期落實本月減買債，主席鮑威爾強調，「收水」並不表示即將加息，主要由於美國就業市場仍有改善的空間。議息公布後，美股升幅擴大，三大指數齊創新高，納指漲1%。

美股收市情況：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

鮑威爾重申加息未是時機，美股漲幅擴大，三大指數又創新高，道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。追蹤小型股表現的羅素2000指數升1.8%，再創新高。

電動車生產商特斯拉再破頂，股價抽高3.6%，收報1213.86美元。蘋果與英特爾股價都升約1%。

美滙指數尾段轉跌0.2%至93.9。10年期美債息漲逾4個基點，升越1.591厘水平。紐約期金收市跌25.5美元或1.4%，報1763.9美元，創3周低。

利率期貨顯示，明年7月加息的機會率為90%，並在12月前預期加息兩次。

美國10月份ISM服務業指數，由9月的61.9升上66.7的紀錄新高，期內服務業採購經理指數（PMI）為58.7，高過預期的58.2。

    點擊圖片放大

【聯儲局】拜登：很快公布下任聯儲局主席人選　調查：鮑威爾連任機會率略降

【復必泰疫苗】美國通過為5至11歲兒童接種復必泰疫苗　復星醫藥彈逾6%

【美國經濟數據】美國10月ADP就業人口增長57.1萬　勝預期

即時走勢：

【03：00】美油大跌4.71%，跌破80關口，為近三周來最低水平；布油跌逾4%，創10月7日以來新低至81.23美元

【02：10】議息結果公布後，美股升幅擴大，道指升31點，納指升0.7%，標指升0.4%。

【01：39】紐約12月黃金期貨收跌1.4%，報1763.90美元，投資者靜候聯儲局11月利率決議聲明。

【00：53】「印度支付寶」Paytm將在印度IPO中，向基石投資者出售3,830萬股股票，售價為每股2,150印度盧比，即約29.02美元， 折合225港元。

【00：13】「印度支付寶」Paytm印度IPO的基石投資者認購倍數超過10倍，將有超過70名投資人角逐其基石投資者。

【23：49】福特汽車（美：F）股價升至近11年來的最高水平，漲1.4%，報18.36美元，福特汽車10月電動汽車銷量同比大增195%。

【22：11】越南政府表示，Nike（美：NKE）代工廠已全面恢復生產。Nike升近2%，重返170美元關。

【22：08】GameStop（美：GME）升18%，報244美元，盤中高見255.69美元，成交超10億美元。AMC（美：AMC）升逾11%，報43.34美元。

【21：51】道指跌134點，標指跌4點，納指升8點。

【21：30】美股開市，道指跌103點，納指升11點，標指跌3點。

【20：51】富途控股（美：FUTU）漲逾6%，此前宣布回購3億美元股票。

【17：57】道指期貨跌23點、標指期貨跌0.05%、納指期貨升0.1%。

【12：50】道指期貨跌0.1%、標指期貨跌0.08%、納指期貨升0.1%。

【12：50】美滙指數報94.07。

*重溫今早《ET開市直擊》朱晉民（朱Sir）為你分析港股、美股形勢*

==以下11月1日（周一）股市==

美股在議息前再破頂，連續第3個交易日創收市新高，道指首次站上36000點水平收市。道指收市升138點，報36052點；標指升16點，報4630點；納指升53點，報15649點。10年期債息跌約2個基點，報1.548厘。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

微軟將推出「元宇宙」（Metaverse）虛擬空間，與日前宣布改名為Meta的Facebook（fb）競爭。微軟Mesh用戶可透過視頻應用程式，配合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術，跟不同物理空間的親友一起工作、玩耍、學習、購物及創作等。周二股價升1.1%創新高，市值首破2.5萬億美元，繼續超越蘋果。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在Twitter發文指，Tesla未與租車公司Hertz簽訂合約，且不會提供折扣。Tesla早段跌逾4%後，但迅速有買盤吸納，股價一度重上1200美元，尾市回軟，收報1171.97美元，跌3%。Hertz股價曾倒升34%，收市漲2.7%。

Facebook（fb；擬改名Meta）公布，鑑於面部識別技術受到社會人士的批評，加上面對監管機構的規例限制，決定關閉面部識別技術 ； 預期三分之一的每日活躍用戶可能受到影響，約6億用戶選用面部識別技術，藉此確定平台上的圖片或視頻中有其認識的人。整體而言，逾10億人的個別面部識別範本將被刪除。

聯儲局周二展開一連兩日議息會議，彭博調查49位受訪經濟師，大部分預期本月開始縮減每月1200億美元的買債規模，每月將減買100億美元國債及50億美元按證，料明年中結束買債計劃。加息方面，大多數估計2023年初開始加息。

Facebook宣布將不再使用人臉識別技術

【Tesla】馬斯克說沒簽約？Hertz稱已陸續收到訂單中Tesla汽車

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【02：47】道指升161點或0.4%；納指升26點或0.2%；標指升13點或0.3%

【02：33】紐約 12月原油期貨收跌0.14美元，跌幅0.17%，報83.91美元；倫敦布蘭特1月原油期貨周二持平，報84.72美元

【02：17】美國貿易代表戴琪：在即將到來的歐盟鋼鐵談判上將聚焦產能過剩和碳排放問題

【02：12】美國貿易代表辦公室：根據新的金屬貿易協定，美國和歐盟將對每年歐盟出口美國的鋼鋁產品進行分析，以將產品排除在非市場經濟體之外

【01：50】道指升143點或0.4%，報36057點，早段曾最多升174點至高見36088點；納指升19點或0.1%；標指升13點或0.3%

【01：43】紐約12月黃金期貨收跌0.4%，報1789.40美元

【01：00】Facebook表示出於隱私原因，將不再採用人臉識別系統。

【22：05】大型科網股向上，蘋果（美：AAPL）升0.6%，微軟（美：MSFT）升0.8%。

【21：50】Tesla（美：TSLA）重返1200美元，跌幅不足1%。

【21：31】美股開市，道指升19點，納指跌近0.1%，標指升3點。

【19：54】道指期貨升26點，納指期貨跌逾0.1%。

【17：15】Tesla（美：TSLA）盤前跌5%，跌穿1150美元。美股期貨下跌，道指期貨跌30點，納指期貨跌近0.2%。

【12：20】道指期貨跌78點，報35835點；標指期貨跌8點，報4605點；納指期貨跌23點或近0.2%。

【09：33】【TSLA】Tesla荷蘭推試驗計劃　首次向其他品牌電動車開放充電網路　

【08：49】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？

【08：28】【Tesla】Tesla突破1200美元　馬斯克身家為「股神」巴菲特三倍

【07：54】【科技女股神】Tesla上月升逾四成帶挈　Cathie Wood旗下ARKK十月回報升一成

 

==以下11月1日（周一）股市==

美國財長耶倫稱對經濟復甦充滿信心，美股11月開局強勢，3大指數齊創新高，道指一度突破36000關口；Tesla（美：TSLA）突破1,200美元，收市升8.49%，報1,208.59美元。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

惟美國數據表現略為遜色，道指升幅收窄，收市升94點，報35913點；納指升97點，報15595點；標指升8點，報4613點。歐股收市升0.71%。

小型股指數羅素2000收升2.7%，距歷史高位不足2點。摩根士丹利策略員威爾遜表示，美股升勢可望持續至感恩節，惟難以長久，隨着聯儲局開始「收水」減買債，企業盈利增長於明年進一步放緩，股市的基本因素將會轉差。

投資者本周聚焦聯儲局的議息會議，以及最新非農就業報告。市場普遍預計聯儲局將宣布逐步縮減買債。鑑於通脹仍居高不下，高盛將其對儲局加息時間的預期，提前一年至2022年7月，並預計當縮減刺激結束時，核心個人消費支出（PCE）通脹升幅將保持在3%以上，核心消費者價格指數升幅料維持在4%以上。

美匯指數報93.895，跌0.23% ； 金價向好，紐約期金收市升0.7%，報1795.8美元，仍受制1800美元關 。

【國際油價】美銀：原油期貨將在幾個月內達120美元

美國經濟數據】10月ISM製造業PMI為60.8　略高於預期

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】儲局議息結果周四凌晨出爐　高盛：加息或較預期提前一年

即市走勢︰

【02：52】道指升67點或0.2%；納指升34點或0.2%；標指跌不足1點

【02：45】紐約 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元；倫敦布蘭特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1795.8美元。

【01：39】福特汽車（美：F）盤中漲近5%，股價升至逾20年以來新高，報17.85美元，總市值超過700億美元。此前福特CEO表示到2025年，在美國電動汽車銷量方面「絕對」能趕上特斯拉。

【01：16】聯儲局周一（11月1日）逆回購工具使用規模為1.359萬億美元，較上周五下降1430億美元，創10月1日以來最大單日降幅。

【01：06】遊戲驛站（美：GME）股價衝高，漲超12%，現報206.47美元。

【01：04】市場消息指亞馬遜（美：AMZN）的「Project Kuiper」衛星網絡，計劃在2022年秋季發射兩顆衛星

【01：03】特斯拉（美：TSLA）漲幅擴大至7.1%，現報1193.49美元，續創歷史新高。

【00：53】道指升幅少於百點， 暫升98點或0.3%；納指升幅擴大至0.4%；標指升4點，報4609點

【00：29】美股部分抗疫概念股拉升，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲幅擴大至16%，此前表示已將新冠疫苗提交給歐洲藥品管理局進行滾動審查，並已向加拿大申請新冠疫苗授權。

【21：30】道指升116點，報35935點，納指升0.2%，報15523點，標指升13點，報4618點。

​​【18：00】道指期貨升152點，納指期貨升0.4%，標指期貨升18點。歐股亦表現造好，法股升1%，英股升0.6%，德股升0.9%。

​​【12：20】道指期貨升81點，報35901點；標指期貨升8點，報4613點；納指期貨升33點或0.2%，報15884點。

​​【11：06】【國際油價】 OPEC+本周開會傳無意加大增產　高盛重申油市牛市完好布油年底見90美元

​​【07：30】【美股科技股】微軟再次超越蘋果　重奪全球市值最大上市公司銜頭

​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映 →【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code）  

【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署 

 

美股 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

藍色起源起訴NASA失敗 未能推翻SpaceX 29億美元登月合同
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【開市9點半】儲局縮買債符預期過關　港股仍慢熱　下一步等什麼？
【開市9點半】儲局縮買債符預期過關　港股仍慢熱　下一步等什麼？
【儲局議息】儲局本月啟動收水　不急加息
【儲局議息】儲局本月啟動收水　不急加息
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【美股市況】標指納指破頂　納指升0.9% 道指跌145點 紐約期油收跌2.5%跌穿80美元（不斷更新）
【美股市況】標指納指破頂　納指升0.9% 道指跌145點 紐約期油收跌2.5%跌穿80美元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港3.3%　夜期跌111點　北水轉吸9億
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港3.3%　夜期跌111點　北水轉吸9億
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款