​​【美股期貨】道指期貨升152點　納指期貨升0.4%（不斷更新）

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【債務違約】華夏幸福新增逾期債務79億 累計欠逾939億
美股繼續挑戰新高，道指期貨升逾百點，納指期貨升0.4%。本周焦點落於聯儲局於本港時間周四（4日）凌晨公布議息結果。美國今日將公布10月Markit及ISM製造業PMI。
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焦點新聞︰
【一周前瞻】儲局議息結果周四凌晨出爐 高盛：加息或較預期提前一年
即市走勢︰
【18：00】道指期貨升152點，納指期貨升0.4%，標指期貨升18點。歐股亦表現造好，法股升1%，英股升0.6%，德股升0.9%。
【12：20】道指期貨升81點，報35901點；標指期貨升8點，報4613點；納指期貨升33點或0.2%，報15884點。
【11：06】【國際油價】 OPEC+本周開會傳無意加大增產 高盛重申油市牛市完好布油年底見90美元
【07：30】【美股科技股】微軟再次超越蘋果 重奪全球市值最大上市公司銜頭
【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。
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責任編輯︰梁浩碩
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