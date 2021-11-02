​​【美股市況】觀望儲局議息 道指升幅收窄 紐約油收企84美元（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股繼續挑戰新高，截至美午市，道指最多升190點，高見36009點，納指最多升0.4%，標指其後回順。本周焦點落於聯儲局於本港時間周四（4日）凌晨公布議息結果。

美股午市時段，電動車生產商Tesla(美：TSLA)股價再挑戰新高，一度突破1193美元，升幅逾7%，創即市歷史新高。特斯拉CEO馬斯克表示，向其他電動汽車開放特斯拉超級充電站的試驗項目已經開始。旗下在荷蘭10個超過充電站，將容許特斯拉以外品牌的電動車使用充電服務。

美國銀行預計原油期貨，將在幾個月內達到每桶120美元。油組成員國紛紛抗拒拜登要求更快增產，以遏抑油價的呼籲。科威特周一表示，石油市場非常平衡，該組織應堅持其逐步增產的計劃。此前幾天，其他主要成員也發表了類似的聲明，包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞。

以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的OPEC+將在周四舉行會議。

【國際油價】美銀：原油期貨將在幾個月內達120美元

【美國經濟數據】10月ISM製造業PMI為60.8 略高於預期

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】儲局議息結果周四凌晨出爐 高盛：加息或較預期提前一年

即市走勢︰

【02：52】道指升67點或0.2%；納指升34點或0.2%；標指跌不足1點

【02：45】紐約 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元；倫敦布蘭特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲0.7%，報1795.8美元。

【01：39】福特汽車(美：F)盤中漲近5%，股價升至逾20年以來新高，報17.85美元，總市值超過700億美元。此前福特CEO表示到2025年，在美國電動汽車銷量方面「絕對」能趕上特斯拉。

【01：16】聯儲局周一（11月1日）逆回購工具使用規模為1.359萬億美元，較上周五下降1430億美元，創10月1日以來最大單日降幅。

【01：06】遊戲驛站(美：GME)股價衝高，漲超12%，現報206.47美元。

【01：04】市場消息指亞馬遜(美：AMZN)的「Project Kuiper」衛星網絡，計劃在2022年秋季發射兩顆衛星

【01：03】特斯拉(美：TSLA)漲幅擴大至7.1%，現報1193.49美元，續創歷史新高。

【00：53】道指升幅少於百點, 暫升98點或0.3%；納指升幅擴大至0.4%；標指升4點，報4609點

【00：29】美股部分抗疫概念股拉升，諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)漲幅擴大至16%，此前表示已將新冠疫苗提交給歐洲藥品管理局進行滾動審查，並已向加拿大申請新冠疫苗授權。

【21：30】道指升116點，報35935點，納指升0.2%，報15523點，標指升13點，報4618點。

​​【18：00】道指期貨升152點，納指期貨升0.4%，標指期貨升18點。歐股亦表現造好，法股升1%，英股升0.6%，德股升0.9%。

​​【12：20】道指期貨升81點，報35901點；標指期貨升8點，報4613點；納指期貨升33點或0.2%，報15884點。

​​【11：06】【國際油價】 OPEC+本周開會傳無意加大增產 高盛重申油市牛市完好布油年底見90美元

​​【07：30】【美股科技股】微軟再次超越蘋果 重奪全球市值最大上市公司銜頭

​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映 →【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code）

【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署