  • 27°C
香港時間 : 20211101日 (一) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗

環球社會熱點 12:18 2021/11/01

分享：

英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）已經揭幕，開始兩周的氣候相關議程。英國首相約翰遜警告，現時仍有國家未對限制地球升溫攝氏1.5度作出足夠承諾，會議可能會失敗告終。

查理斯遊說G20領袖 就氣候問題為未來世代打算 【下一頁】

剛完成20國集團（G20）會議的約翰遜（Boris Johnson）表示，G20對氣候議題並無太大進展，多個國家仍未就氣候問題作出有力承諾，警告COP26會議距離達成目標，限制地球升溫攝氏1.5度仍然遙遠，讓會議陷入失敗風險。

G20後的記者會中，約翰遜指G20中只有12國承諾2050年達成零碳排放，但其他關鍵國家如中國及沙特阿拉伯只公開承諾，在2060年達成零碳排放。約翰遜形容，全球在減排及氣候問題步伐緩慢。

捕魚權爭議不斷 英國外相召見法大使 【下一頁】

約翰遜促請各國領袖，加大減少碳排放的措施，呼籲部分需為歷史及現今主要碳排放的國家負起更多責任。約翰遜再次警告，一旦在格拉斯哥的會議失敗告終，整個應對氣候問題的計劃亦會失敗，避免失敗需要作出改變。

約翰遜更指出，全球已經目睹氣候變化帶來的威力，如熱浪﹑乾旱﹑山火及颶風等天然災害，大家不應有理由延遲解決氣候問題。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
2021/10/29
英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二
2021/10/29
牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
2021/10/28
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
2021/10/28
【BNO移民英國】10大平均年薪最高及最低職業
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬
2021/10/27
用紀念幣畀錢遭警拘捕 英漢勝訴獲賠5.4萬

你可能感興趣

英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
13:30 2021/10/29
英國清空旅遊「紅區」名單 11月齊針旅客免隔離入境
牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二
08:35 2021/10/29
牛津劍橋去年收生 英國公校力壓伊頓排第二
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
13:27 2021/10/28
英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王
氣候暖化 英國 約翰遜 聯合國 地球 G20

上一篇文章

【COP26】拜登批評 中俄無承諾應對氣候問題

下一篇文章

日男扮Joker闖東京地鐵施襲 傷多人稱想被判死刑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境
澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境
日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘
日本眾議院選舉投票 安倍恐成岸田夢魘
【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰
【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰
泰國再放寬國際旅行 增17個地區免隔離入境
泰國再放寬國際旅行 增17個地區免隔離入境
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月01日 時間13:00）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低