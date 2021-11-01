【COP26】英揆促各國承諾限升溫 警告會議恐失敗

英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）已經揭幕，開始兩周的氣候相關議程。英國首相約翰遜警告，現時仍有國家未對限制地球升溫攝氏1.5度作出足夠承諾，會議可能會失敗告終。

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剛完成20國集團（G20）會議的約翰遜（Boris Johnson）表示，G20對氣候議題並無太大進展，多個國家仍未就氣候問題作出有力承諾，警告COP26會議距離達成目標，限制地球升溫攝氏1.5度仍然遙遠，讓會議陷入失敗風險。

G20後的記者會中，約翰遜指G20中只有12國承諾2050年達成零碳排放，但其他關鍵國家如中國及沙特阿拉伯只公開承諾，在2060年達成零碳排放。約翰遜形容，全球在減排及氣候問題步伐緩慢。

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約翰遜促請各國領袖，加大減少碳排放的措施，呼籲部分需為歷史及現今主要碳排放的國家負起更多責任。約翰遜再次警告，一旦在格拉斯哥的會議失敗告終，整個應對氣候問題的計劃亦會失敗，避免失敗需要作出改變。

約翰遜更指出，全球已經目睹氣候變化帶來的威力，如熱浪﹑乾旱﹑山火及颶風等天然災害，大家不應有理由延遲解決氣候問題。

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責任編輯：吳漢培