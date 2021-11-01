【三星新機】Galaxy S22系列發布時間曝光　料最快明年1月登場

三星（Samsung）Galaxy S系列手機向來都是在年初發布，據外媒《Slash Gear》引述知名爆料達人「Ice Universe」最新說法，三星新一代旗艦手機Galaxy S22系列的發布日期有可能落於明年一月最後一星期。

據該爆料達人指，三星新一代旗艦手機Galaxy S22 Ultra將會搭載6.8吋AMOLED屏幕，並擁有比上一代更亮的屏幕亮度，且支援45W快速充電，是目前三星手機快充瓦數最高的旗艦機。

【遊戲商機】三星電視擬建雲端遊戲平台 毋需高級硬件可玩3A級遊戲大作

【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場 支援5G及120W快充（多圖）

不過報道又指出，另有名爆料達人認為，三星將推延至明年二月發布，並有可能會結合世界流動通訊大會（MWC）2022上，與其他產品一同發布。

綜合外媒報道，三星Galaxy S22系列將會依照屏幕尺寸及硬件規格，分成Galaxy S22、Galaxy S22 Plus以及Galaxy S22 Ultra三款手機，且依照發布國家，推出搭載Exynos 2200及使用高通（Qualcomm）Snapdragon 895芯片兩種版本。

責任編輯：張寶燕