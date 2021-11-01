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【疫市收購】可口可樂計劃斥435億　收購高比拜仁運動飲料品牌

商業 12:10 2021/11/01

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可口可樂計畫斥資56億美元（約435.7億港元），全面收購運動飲料品牌「BodyArmor」。（法新社圖片）

可口可樂計畫全面收購由已故籃球明星高比拜仁（Kobe Bryant）投資的運動飲料品牌「BodyArmor」，估計斥資56億美元（約435.7億港元）。

【電子消費券】新地15大商場10月份生意及人流　較去年同期升20%及30%

綜合外電報道，為了與對手百事可樂（Pepsi）旗下的能量飲品「Gatorade」競爭，可口可樂計畫斥資56億美元（約435.7億港元），從「BodyArmor」創辦人、投資者，以及有份投資該品牌的運動員手中，收購7成股權。可口可樂在2018年已入股BodyArmor，目前可口可樂已擁有該企 30%股份，換言之若是次收購完成，可口可樂將會全面掌控BodyArmor。

報道指出，上述交易對BodyArmor的估值約為80億美元（約622.4億港元），其銷售估計將會於今年達至14億美元（約108.9億港元）。

【萬聖節商機】Hublloween Market一連三日人流約2100人　《魷魚遊戲》同款椪糖遊戲最吸客

【周末好去處】UNIQLO於銅鑼灣設 LifeWear展覽　旗艦店展示服飾工藝（多圖）

責任編輯：葉泳珊

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