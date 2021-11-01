【疫市收購】可口可樂計劃斥435億　收購高比拜仁運動飲料品牌

▲ 可口可樂計畫斥資56億美元（約435.7億港元），全面收購運動飲料品牌「BodyArmor」。（法新社圖片）

可口可樂計畫全面收購由已故籃球明星高比拜仁（Kobe Bryant）投資的運動飲料品牌「BodyArmor」，估計斥資56億美元（約435.7億港元）。

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綜合外電報道，為了與對手百事可樂（Pepsi）旗下的能量飲品「Gatorade」競爭，可口可樂計畫斥資56億美元（約435.7億港元），從「BodyArmor」創辦人、投資者，以及有份投資該品牌的運動員手中，收購7成股權。可口可樂在2018年已入股BodyArmor，目前可口可樂已擁有該企 30%股份，換言之若是次收購完成，可口可樂將會全面掌控BodyArmor。

報道指出，上述交易對BodyArmor的估值約為80億美元（約622.4億港元），其銷售估計將會於今年達至14億美元（約108.9億港元）。

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責任編輯：葉泳珊