【開放邊境】澳洲今放寬入境限制　新加坡旅客本月尾入境免隔離

▲ 澳洲維多利亞省、新南威爾士省及和首都坎培拉今日（11月1日）正式開放國際邊境。

澳洲維多利亞省、新南威爾士省及和首都坎培拉今日（11月1日）正式開放國際邊境，允許完成接種新冠疫苗的公民及永久居民抵境後毋須隔離。另外，今日起來自新西蘭、已完成接種疫苗人士入境澳洲可免隔離，澳洲亦會在11月21日向已完成接種疫苗的新加坡旅客開放邊境。

澳洲內政部表示，新南威爾士州及維多利亞州的疫苗接種率超過8成，有條件放寬入境限制，會優先安排滯留海外公民和永久居民返國，預料年底之前，可容許已完成接種疫苗的技術工人和國際學生入境。

隨著疫苗接種率增加，區內國家陸續開放邊境。新加坡上月26日宣布，自11月8日起，將會允許來自澳洲及新西蘭並已接種疫苗的旅客入境免隔離。新加坡總理李顯龍表示，這是新加坡與澳洲邁向恢覆緊密聯系的重要一步。新加坡目前已與10多個國家開啟旅行走廊計劃。

澳洲自去年3月實施出入境限制，僅容許澳洲公民及永久居民入境。但澳洲政府要求他們返國後，必須自費於酒店隔離檢疫14日。澳洲政府同時限制國民出境，除非他們有特別原因獲豁免。

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