【ESG】CFA協會發布全球首個投資產品ESG披露準則

▲ CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩

特許金融分析師（CFA）協會發表首個自願性全球投資產品的ESG（環境、社會及管制管治）披露準則，以令ESG投資產品經理更方便地披露產品ESG元素，亦令投資者、顧問、諮詢及分銷人員更了解各類ESG投資產品。

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CFA協會是次公布的投資產品ESG披露準則，主要涵蓋ESG信息來源和類型、ESG篩選標準、ESG信息的來源、標籤和認證等11個範疇。據悉，準則參考各地監管機構對ESG披露的要求，以及業界的諮詢意見，因此有關的披露不會與現有的監管披露要求有所衝突。

據悉，過往市場上ESG的披露準則主要針對上市公司，是次CFA協會發布的ESG披露準則適用於任何類型的投資工具、資產類別及ESG投資策略。

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CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩表示，目前不同市場有不同的ESG披露準則，不同評級公司亦使用不同的ESG標準為上市公司打分，因而會出現評級結果出現差異較大的情況。因此市場有實際需要制訂全球統一的方針，既可保障投資者，亦能就ESG事宜為投資者解決透明度問題。

梁家恩指，CFA協會推出的投資產品ESG披露準則，主要關注在「披露什麼」以及「如何披露」，希望能夠藉此減少「漂綠」（greenwashing，即令投資者誤以為該產品由足夠的綠色元素）行為。不過有關的披露責任只在投資產品經理或機構本身，未來會引入第三方認證機構，予投資經理選擇，進行符合披露認證。

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記者：梁安琪