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保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？

股市 12:00 2021/11/01

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保利協鑫能源 （03800） 停牌近7個月後今早復牌，股價一度大升逾八成，高見3.62元，成交額逾73億元。有大行於保利協鑫復牌前率先發表報告，看保利協鑫目標價4元。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析保利協鑫買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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15：56 - 個股分析：比亞迪  （01211）  配股後買賣策略
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57：34 - 觀眾問股：李寧  （02331）  91.9元買入，可以繼續持有
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01：02：10 - 觀眾問股：瑞聲  （02018）  32.2 有貨， 想沽貨換碼咩價位好？
01：04：00 - 觀眾問股：GX中國電車  （02845）  點睇？
01：05：52 - 觀眾問股：中國燃氣  （00384）  19.26元買，為何此股不停下試低價？
01：07：28-  觀眾問股：中國稀土  （00769）  1元買入應怎辦？
01：08：17 - 觀眾問股：電視廣播  （00769）  vs 電訊盈科  （00008）
01：10：41 - 港股開市後早段市況速報
01：14：16 - 財經日誌提提你

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