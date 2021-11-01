▲ 【雙11】京東雙11開鑼四4小時累計售出逾1.9億件商品 蘋果產品4小時成交增2倍

11.11「雙11」正式開鑼。京東 （09168） 11.11正式啟動，從10月31日晚8點開始的4個小時內，京東累計售出商品超1.9億件；截至10月31日22點的兩小時內，逾百萬消費者已收到京東11.11包裹。蘋果Apple（美：AAPL）品牌4小時成交額升200%，京東自有品牌總成交額增長266%。其中，京東京造總成交額增長279%。

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數據顯示，開場僅20分鐘，京東直播帶貨即超過去年11月1日全天。京東家電整體1小時成交額超去年全天，京東電器超級體驗店重慶店、合肥店、西安京東MALL開售10分鐘成交額破1000萬元人民幣，其中重慶店成交額增長710%。

京東超市母嬰品類成交額超去年全天2倍，洗髮水、沐浴露成交額超去年全天。



京東美妝開門紅4小時，成交額即超過去年全天，其中高端美妝僅40分鐘超去年全天。多家美妝大牌也集體迎來爆發式增長，雅詩蘭黛、蘭蔻、赫蓮娜、SK-II、科顏氏、倩碧、絲芙蘭等超過50個知名品牌，開門紅4小時超去年開門紅全天。

另外，寵物品牌在京東開門紅前4小時取得了驚人的成績，霍曼開賣30分鐘產品成交額增長22倍，超去年1號全天。

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