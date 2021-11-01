【iMac】逐步淘汰Intel版本？　蘋果官網悄悄下架Intel版21.5吋iMac

蘋果（Apple）自去年下半年發布自家研發的ARM架構M1芯片，搭載旗下多款Mac電腦設備。不過蘋果在推出M1版24吋iMac之後，原有的Intel版21.5吋iMac配置選擇亦隨之減少，日前官網上的21.5吋iMac更已悄悄下架！

目前在蘋果香港官網，僅剩下24吋M1 iMac及 27吋舊款Intel iMac，如果想購買該21.5吋Intel iMac的話，就要尋求其他渠道。據外媒推測，蘋果此後的新產品都會使用自家M1、M1 Pro、M1 Max芯片，所以27吋iMac亦不會再有更新，並且將被新的大尺寸M1 iMac取代。

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另綜合外媒最新消息指，蘋果在明年推出的iMac可能會採用與今年秋季發布會推出的新MacBook Pro，同樣搭載M1 Pro和M1 Max芯片，並改稱為「iMac Pro」。而27吋iMac Pro的售價預計為2,000美元（約15,560港元）起。

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責任編輯：張寶燕