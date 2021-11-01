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【恒大3333】恒馳5據報已進入試產階段、只欠道路准入許可　恒大升逾4%

股市 11:41 2021/11/01

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【恒大3333】恒馳5據報已進入試產階段、只欠道路准入許可

內媒引述天津恒大汽車 （00708） 生產線上的工作人員透露，恒馳5目前已進入試產階段，車輛基本功能完備，內飾亦完整，意味恒馳5距離量產，只欠道路准入許可。報道指，恒馳5試製車時經常出現在跑道內，即使速道不快，但已不是昔日的模型車。恒大汽車股價今早曾跌逾7%，低見3.46元，其後倒升，最新報3.75元，升0.3%；恒大 （03333） 升4.7%，最新報2.43元；恒大物業 （06666） 最新報4.06元，升2%。

恒大汽車擬引戰略投資者，詳見【下一頁】

早前有消息指，恒大因資金鏈斷裂，拖欠建築商工程款項及供應商貸款，令天津工廠的生產綫改造工廠出現停工數天的情況，但10月初資金問題已解決，生產綫改造工程亦回復正常。

相關文章：【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%

相關文章：【恒大3333】許家印：恒大10年內原則上不買地、年銷售降至2000億　恒大汽車曾升17%、恒大倒跌 

*同場加映 →【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code）

 

 

港股 汽車 恒大 汽車股 恒大汽車（00708）
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