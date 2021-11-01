【恒大3333】恒馳5據報已進入試產階段、只欠道路准入許可　恒大升逾4%

▲ 【恒大3333】恒馳5據報已進入試產階段、只欠道路准入許可

內媒引述天津恒大汽車 （00708） 生產線上的工作人員透露，恒馳5目前已進入試產階段，車輛基本功能完備，內飾亦完整，意味恒馳5距離量產，只欠道路准入許可。報道指，恒馳5試製車時經常出現在跑道內，即使速道不快，但已不是昔日的模型車。恒大汽車股價今早曾跌逾7%，低見3.46元，其後倒升，最新報3.75元，升0.3%；恒大 （03333） 升4.7%，最新報2.43元；恒大物業 （06666） 最新報4.06元，升2%。

恒大汽車擬引戰略投資者，詳見【下一頁】

早前有消息指，恒大因資金鏈斷裂，拖欠建築商工程款項及供應商貸款，令天津工廠的生產綫改造工廠出現停工數天的情況，但10月初資金問題已解決，生產綫改造工程亦回復正常。

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