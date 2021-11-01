日男扮Joker闖東京地鐵施襲 傷多人稱想被判死刑

10月31日是萬聖節前夜，全球各地不少民眾趁機玩起角色扮演慶祝。日本東京1名男子以電影《蝙蝠俠》角色「小丑」的打扮，闖入地鐵縱火和持刀傷人，日本傳媒指事件造成最少17人受傷。據悉，涉事日本男子年齡為24歲，已被警方以謀殺未遂罪名拘捕，疑犯據悉聲稱想被判死刑而犯案。

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日本放送協會（NHK）發布影片顯示，車廂內冒出濃煙，地鐵乘客紛紛四散逃離車廂。《共同社》報道，事件發生在周日（31日）晚約8時，東京都調布市京王線特快列車開至國領站附近時，1名身穿綠色襯衫藍色西裝，裝扮成「小丑」（Joker）角色男子，持刀刺傷1名年逾70歲的男性乘客，並在列車上縱火。

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被刺乘客重傷昏迷，另有16名年齡介乎10至逾60歲乘客因跌倒或吸入濃煙受傷，傷勢較輕。數十名消防員及警察到場增援，警方當場逮捕涉事男子，在現場發現疑似裝打火機油的塑料瓶和刀，火勢亦在30分鐘後被撲熄。

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日媒指疑犯自稱名為服部恭太，現年24歲，職業住址不詳。疑犯表示，希望透過殺人獲判死刑，自己曾參考過往案件，認為殺死2人後就會被判死刑。他作供指，行兇刀具購自網絡。

有女性目擊者在接受NHK採訪表示，疑犯在作案過程中面目表情，只是機械式地做出淋油行為，令人感覺十分恐懼。

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責任編輯：李俊儀