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【國際油價】 OPEC+本周開會傳無意加大增產　高盛重申油市牛市完好布油年底見90美元

宏觀解讀 11:06 2021/11/01

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OPEC+將在11月4日舉行會議。

國際油價上周從高位回落。不過，高盛認為近期油價疲軟只是短線回調， 牛市已然完好，重申年底布蘭特原油期貨目標價每桶90美元。另外，路透引述消息人士指，盡管美國等石油消費國持續呼籲產油國擴大增產，但 OPEC+本周召開產量策略會議時，仍將維持現行增產策略不變。

油價上周回落，分析相信主要受到以下因素影響：首先就是月末調整頭寸，由於10月油價大幅度飇升，很多多頭頭寸選擇在月底調倉換月，多頭頭寸的平倉給本周後半段油價帶來一些壓力；另外美國聯儲局加息預期也對油價不利。

油價攀升帶動沙特阿美上季純利大增158%【下一頁】

高盛上周五（29日）發表報告指出， 最近油價下跌是因為有消息稱伊朗正在嘗試恢復核協議談判，而中國煤炭以及歐洲天然氣價格暴跌也帶來了影響，但該行認為這些消息都不代表基本面發生變化。

高盛指出， 鑑於石油需求出人意料地增加，OPEC+和頁岩油生產商的供應僅溫和增長，市場連續第二個月出現約每日250萬桶的供應缺口。緩慢的供應增長將使庫存在未來幾個月降至2013年以來的最低水平，從而進一步支撐現貨價格。

值得留意，OPEC+將在11月4日舉行會議，屆時成員國將決定是繼續按照原先的增產計劃，還是隨着油價高企加快石油增產。路透報導，OPEC+聯合技術委員會（JTC）本周開會時，將大致維持對今、明年原油需求強勁反彈的預測，並將批准原定12月提高日產量40萬桶的計畫，不會擴大增產。

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