澳洲一年半來首放寬入境限制 打齊針國民免隔離返國

澳洲時隔一年半首次放寬入境限制，批准已經完成接種新冠疫苗的國民可免隔離返回澳洲。悉尼機場周一（1日）重新運作，迎來首班由新加坡出發的航班。

澳洲3地居民外遊回國免隔離 允新西蘭齊針旅客入境 【下一頁】

澳洲自去年3月實施出入境限制，僅容許澳洲公民及永久居民入境。但澳洲政府要求他們返國後，必須自費於酒店隔離檢疫14日。澳洲政府同時限制國民出境，除非他們有特別原因獲豁免。

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澳洲周一起放寬完成接種新冠疫苗的國民返澳洲，他們可免隔離返國。至於未接種新冠疫苗者仍需隔離。所有人在登機前都必須出示新冠檢測陰性結果。

悉尼機場周一早上迎來由新加坡起飛的首班航班，大批乘客抵達悉尼後於機場與親友重逢。航空公司職員也在機場拉起橫額歡迎乘客返國，並送上澳洲野花及朱古力餅。

有乘客乘坐飛機由美國洛杉磯返回澳洲，探望身體欠佳的母親。他表示自己已經兩年無回國，已經迫不及待想見到家人。

另外，澳洲悉尼所在的新南威爾士州（NSW）、墨爾本所在的維多利亞州（Victoria）及首都坎培拉地區（Canberra）居民周一起，若完成疫苗接種後可自由出國旅行，回國後無需接受隔離。澳洲其他地區居民，仍需在入境後在酒店或居家隔離14日。

澳洲首都留學生明年可入境 完成疫苗接種免隔離 【下一頁】

澳洲内政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，當局目前優先安排國民、永久居民及其直系親屬免隔離入境。她預計隨著疫苗接種率提高，今年底可容許技術工人及留學生入境。

路透社引述機場營運商指，周一共有16班國際航班降落悉尼機場，並有14班航班起飛。澳洲外交部數據顯示，海外約有4.7萬國民希望返回澳洲。

澳洲周一起同時允許已完成接種疫苗的新西蘭旅客入境，預計本月21日起可放寬完成接種疫苗的新加坡公民入境。

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責任編輯：鄭錦玲