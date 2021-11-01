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【電動車】小鵬10月交付逾萬輛按年增2.3倍　蔚來上月僅交付3667輛按年跌近3成

新經濟追蹤 18:06 2021/11/01

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小鵬10月交付量達10138輛　按年增2.3倍

內地電動車企公布10月交付數據，小鵬汽車 （09868） （美：XEPV）10月交付按年增長逾2.3倍，表現最好；理想汽車  （02015）  （美：LI）10月交付量按年增1倍。反觀，蔚來（美：NIO）10月僅交3,667輛，按年跌27.5%，蔚來美股盤前跌逾3%。

蔚來上月僅交付3,667輛，按月跌27.5%，主要受累生產線重組及升級、準備推出新產品，以及供應鏈波動。雖然生產及供應鏈面對挑戰，但蔚來稱用戶需求上升，新增訂單再創新高。截至10月31日，蔚來累計交付14.6萬輛汽車。

小鵬上月交付增幅最佳

另外，小鵬汽車公布，10月份合共交付10,138輛，對比去年同期的3,040輛，增長逾2.3倍，連續兩個月月交付量超過10,000輛。小鵬今年首十個月累計交付66,542輛，對比去年同期的17,117輛，增長近2.9倍。

理想汽車10月合共交付7,649輛理想ONE，按年增107.2%。以今年首十個月計，理想ONE累計交付量達62,919輛，理想ONE目前累計交付量已達96,516輛。

理想汽車聯合創辦人兼總裁沈亞楠表示，理想ONE僅用708天便實現十萬輛的生產下線，創國內造車新勢力最快單車型破 10萬輛的紀錄，10月份理想ONE新增訂單數量超過14500單，公司正在和供應商全力合作恢復毫米波雷達的供應，盡可能地縮短用戶提車等待周期。

小鵬車港股收報186.7元，升2.6%；理想汽車港股收報127元，全日跌3.2%。

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記者：梁安琪、曾樂詩

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港股 新經濟 電動車 汽車 新經濟股 小鵬汽車－W（09868）

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