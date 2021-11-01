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日本眾議院選舉 自民黨議席小減續佔多數

環球政治 10:38 2021/11/01

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日本周日舉行眾議院選舉，投票結果已經出爐，並且一反選前眾多預測。執政聯盟的自民黨與公明黨力保「絕對穩定多數」，自民黨雖然議席有減，但仍能獨力成為國會多數派。反之，選前聲勢不差的反對派表現未符預期。

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周日（10月31日）投票結束後，點票隨即開始，並在周一（11月1日）有結果。自民黨在多個與反對派相持的選區取勝，順利奪得259席，雖比上屆276席少，但議席數已超過眾議院半數的233席。盟友公明黨則增加3席，眾議員數目來到32席，兩黨相加已夠成為「絕對穩定多數」。

自民黨總裁兼現任日本首相岸田文雄表示，今次選舉反映自民黨獲得日本民眾非常寶貴的信任，取得超過261個議席的「絕對穩定多數」，讓自民黨可以取得所有常任委員長職務，並且實現委員人數超過一半。

選前，反對派在多個選區與自民黨支持度不相上下，但投票結果顯示，反對派失敗而回。立憲民主黨僅得96席，較上屆減少14席，日本共產黨亦減少兩席，僅有10席。反而日本維新黨取得勝利，由上屆11席增至41席。

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責任編輯：吳漢培

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