【A股期貨】富時中國A50指數成分股數目傳擬增至100隻　以滿足國際投資者對沖需求

▲ 富時中國A50指數成分股數目傳擬增至100家公司 以滿足投資者對沖需求

港交所 （00388） 早前推出根據MSCI中國A50互聯互通指數打造的A股期貨產品，是繼新交所後，第二個推出A股期貨產品的境外市場。據外電報道指，指數公司富時羅素因應中國市場波動，正在考慮根據投資者的反饋，調整富時中國A50指數，有機會將指數成分股的數量增加一倍。

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據報道引述富時羅素的首席執行官Arne Stall表示，A股期貨合約是境外投資者對沖中國股票風險敞口（exposure）的重要工具，最近煤炭短缺和內房板塊出現資金危機，對中國經濟造成干擾，亦加劇了中國股市的波動，全球投資者對A股對沖工具的需求日益增長。

而港交所A股期貨合約追蹤的MSCI中國A50指數，與富時中國A50指數覆蓋的成分股及比重均有不同，Arne Stall表示，兩個指數有非常不同的風險敞口，市場及經濟環境均在變化，指數需要更新，在與投資者交流後，正在考慮是否會擴大富時A股指數的成分股數目，或會擴大至100家A股上市公司。

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