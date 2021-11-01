陳裕光生日願望盼世界和平　長青哲理︰「做人最緊要簡單」

▲ 生日派對當天，陳裕光博士一家三代同堂，各人臉上都展現出令人羨慕的幸福笑容。

大家樂集團前主席、商界的風雲人物陳裕光博士（Michael）於2012年卸任後，侃然自得享受另一個人生。2016年，陳博士創辦「傳承學院」，希望以生命影響生命，教育年青人傳承的重要。他今年迎來古稀，剛於星期六就舉辦了一場盛大的70歲生日會， 宴會上陳博士風采依然，完全沒有顯露一絲老態，陳博士透露他的長青哲理就是要活得簡單。對於第70個生日願望，陳博士說別無他求，只希望世界和平，他笑言︰「好像很『官腔』但卻真心有感而發」。

陳博士素來喜歡從日常生活細節中探究人生哲理，他表示活在當下已感非常滿足，故今年的生日願望僅希望世界和平，別人可能會覺得他很「官腔」，但生於戰後的他，危機感特別強烈，他說︰「我經歷過香港歌舞昇平， 在獅子山下人人靠拼搏便能穩坐一席的年代，但如今社會豐裕，世界卻漸趨不穩，籠罩着不明朗的迷霧。我擔心下兩代人 的未來，正所謂『有國才有家』，和平即為先訣，為安居樂業 的首要條件。」

70歲的「年青才俊」 保養靠簡單快樂

眼前的陳博士精神抖擻，談吐間隨性自在，沒有絲毫老態，可說是年屆70的「年青才俊」，問到他的長青秘訣，陳博士言道「最緊要簡單」，生活應為自己而非他人。他說︰「平日飲食我不愛大魚大肉，青菜麥皮便可果腹。每日堅持做30分鐘運動，如游水。我很容易滿足，平淡求實，那些夜夜笙歌的生活，其實更辛苦。」陳博士直言沒有特別保養，只是銘記母親的教誨「凡事隨遇而安」，他分享即使從商或生活，平靜的心態可以穩定個人思維，心能轉境，心境取決於一切。俗語說相由心生，或許就是因為陳博士這份樂觀的心態，凡事隨遇而安，因而擁有最天然的「保養品」。

一加一等於一 夫妻關係花「心」經營

陳博士有自己一套的營商之道，同樣地，面對夫妻關係， 他亦有一套相處之道。他說︰「兩人相處需要花心思培養和經營，我與太太結婚四十多年，日常都會分享彼此的愛好和價值觀，而且大家亦有很多共同朋友，因此話題不 絕。」夫妻是由兩個獨立個體走在一起，一加一應該等於一，兩人互相磨合，二合為一，才能白頭到老。

▲ 由陳裕光博士與愛妻羅寶靈跳第一支舞作為派對的開場，帶動全場氣氛。

陳博士與太太相伴數十載，疫情前每個月都會與太太來一趟小旅行，每次都由他親自規劃共遊地點，與愛妻共享甜蜜時光。同時，喜以墨抒情的他，每次旅行後也會挑選十張「最佳旅遊照片」共享至與太太的WhatsApp群組，再在每張相加上字句紀錄當下的感想，非常浪漫和有心思，難怪陳博士說︰「與太太每日都好像最初拍拖一樣。」現代人很多都懶得經營感情，由得感情變淡，漸行漸遠，陳博士直言︰「感情有保鮮期，但如何延續這份情懷，就需花點心思。日常生活都需要儀式感，若只在紀念日作驚喜僅為濫竽充數，需要日常花心思計劃才可令對方欣賞。」

自學打鼓無難度 即席表演抖音神曲

俗語說︰「活到老學到老」，陳博士充分演活了這句說話。他至今仍非常好學，喜愛學習新事物，數月前因孫子從朋友處借來一套鼓，好奇之下陳博士便開始上YouTube自學打鼓，他笑言︰「YouTube令人人可成大師，一鍵連接天文地理和樂理。」短短三個月他便自學成功，已能演奏不同的歌曲， 他更在生日會上即席表演三首歌曲，其中一首更是抖音神曲 《小蘋果》，掌聲如潮。問到陳博士下一個目標想學甚麼，他說︰「除了音樂外，我更希望疫情後可以學習和考取旅遊巴執照，屆時舉家及與朋友遊遍神州大地，環國遊玩。」

▲ 早前愛上打鼓的陳裕光博士於生日派對時大顯身手，表演三首名曲，當抖音神曲《小蘋果》奏起時，所有賓客都走到舞池跳舞助興，是當日氣氛最高漲一刻。

一代更勝一代 寄語年青人不「躺平」



由陳博士一手創立的傳承學院將邁向十周年，適逢中國改革七十年，不少國內企業正面對傳承規劃及企業持續發展問題，而不少香港企業亦面對同一困境。故未來他將專注與大專院校合作，積極推動中港兩地企業傳承工作，提供教育、培訓的項目。陳博士深信：「一代能勝上一代。」香港歷經疫情及社會問題後，現世代充斥着很多不確定性，比上一代更具挑戰性。他鼓勵年青人需勇於嘗試未知的事物，不「躺平」，竭力捕捉每個機會，從而改變人生。同時，他又用寄語年青人，應如水般機動和謙卑。

（特約）