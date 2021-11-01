  • 25°C
香港時間 : 20211101日 (一) 10:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權　第一服務彈逾四成

股市 10:42 2021/11/01

分享：

【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權　溢價91%擬提全購

融創服務 （01516） 公布，於10月7日協議收購第一服務控股 （02107） 3.22億股，佔全部已發行股本約32.22%，總對價為6.92億元人民幣，每股作價為2.15元人民幣（2.6167港元），較第一服務停牌前1.37元溢價91%，融創服務提出無條件強制性現金要約收購第一服務控股，每股作價同為2.6167港元，並擬設銷第一服務控股上市地位，第一服務今早復牌。

第一服務彈逾四成，高見2.15元，成交4480萬元。融創服務則跌0.5%，報15.7元。

融創服務指，對價是由雙方公平協商後所釐定，並已參考於6月30日第一服務權益持有人應佔總權益約人民幣6.74億元和現金約5.48億元人民幣、截至6月30日止六個月實際已實現的第一服務控股股東應佔利潤約6524萬元人民幣、行業估值水平以及第一服務控股的業務規模和增長空間。

更多【內房危機】消息    

相關文章：【內房危機】當代置業擬出售物管公司第一服務控股予融創、套10億人幣　中西部地區裁員降薪

相關文章：【內房危機】融創中國出售貝殼股份　套現逾43億元　交易稅前虧損逾27億人幣

責任編輯︰梁浩碩

港股 融創服務（01516） 第一服務控股（02107）

上一篇文章

【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌升逾2倍、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席

下一篇文章

【電動車】小鵬10月交付量達10138輛　按年增2.3倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】騰訊美團阿里美齊跌　夜期收市跌142點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團阿里美齊跌　夜期收市跌142點（不斷更新）
富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相
【騰訊700】騰訊邁出元宇宙第一步？　《王者榮耀・世界》宣傳片首亮相
【3800】保利協鑫停牌半年後復牌　股價高開71%
【3800】保利協鑫停牌半年後復牌　股價高開71%
【券商執笠】券商倒閉客戶會否血本無歸？　投資者賠償基金識唔識？
【券商執笠】券商倒閉客戶會否血本無歸？　投資者賠償基金識唔識？
【美國通脹】美國麥當勞不敵通脹擬加價　「巨無霸指數」貴香港多少？
【美國通脹】美國麥當勞不敵通脹擬加價　「巨無霸指數」貴香港多少？