【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權　第一服務彈逾四成

▲ 【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權 溢價91%擬提全購

融創服務 （01516） 公布，於10月7日協議收購第一服務控股 （02107） 3.22億股，佔全部已發行股本約32.22%，總對價為6.92億元人民幣，每股作價為2.15元人民幣（2.6167港元），較第一服務停牌前1.37元溢價91%，融創服務提出無條件強制性現金要約收購第一服務控股，每股作價同為2.6167港元，並擬設銷第一服務控股上市地位，第一服務今早復牌。

第一服務彈逾四成，高見2.15元，成交4480萬元。融創服務則跌0.5%，報15.7元。

融創服務指，對價是由雙方公平協商後所釐定，並已參考於6月30日第一服務權益持有人應佔總權益約人民幣6.74億元和現金約5.48億元人民幣、截至6月30日止六個月實際已實現的第一服務控股股東應佔利潤約6524萬元人民幣、行業估值水平以及第一服務控股的業務規模和增長空間。

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責任編輯︰梁浩碩