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【內房危機】融創服務溢價91%購第一服務32%股權　第一服務彈逾五成

股市 16:22 2021/11/01

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【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權　溢價91%擬提全購

融創服務 （01516） 公布，於10月7日協議收購第一服務控股 （02107） 3.22億股，佔全部已發行股本約32.22%，總對價為6.92億元人民幣，每股作價為2.15元人民幣（2.6167港元），較第一服務停牌前1.37元溢價91%，融創服務提出無條件強制性現金要約收購第一服務控股，每股作價同為2.6167港元，並擬設銷第一服務控股上市地位，第一服務今早復牌。

第一服務彈破頂高見2.21元，最終收報2.16元，升57.7%，成交1.4億元。融創服務則跌0.6%，報15.68元。

融創服務指，對價是由雙方公平協商後所釐定，並已參考於6月30日第一服務權益持有人應佔總權益約人民幣6.74億元和現金約5.48億元人民幣、截至6月30日止六個月實際已實現的第一服務控股股東應佔利潤約6524萬元人民幣、行業估值水平以及第一服務控股的業務規模和增長空間。

更多【內房危機】消息    

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相關文章：【內房危機】融創中國出售貝殼股份　套現逾43億元　交易稅前虧損逾27億人幣

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映 →【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code） 

 

港股 融創服務（01516） 第一服務控股（02107）

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