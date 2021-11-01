【港股市況】恒指11月首個交易日早段曾跌逾300點　保利協鑫復牌升七成、百富環球跌20%（不斷更新）

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【A股期貨】富時中國A50指數成分股數目傳擬增至100隻 以滿足國際投資者對沖需求
港股於11月首個交易日低開百點，恒生指數開報25268點，跌108點。恒生科技指數跌0.6%，報6339點。裕承科金（改名前為民融金融 00279）、保利協鑫 （03800） 復牌分別升七成；百富環球 （00327） 復牌跌20%；比亞迪 （01211） 配股跌逾1%。
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即市走勢︰
【10：16】恒大 （03333） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌半成；恒大物業 （06666） 跌逾3%，破底低見3.81元。另一方面，恒騰 （00136） 逆市升近15%，高見3.09元。
【10：07】長汽 （02333） 績後跌逾6%，低見32.85元。長汽第三季淨利潤14.2億元人民幣，按年跌1.72%。
【業績｜汽車股】長城汽車第三季純利跌1.72% 董事長：對第四季銷售感樂觀
【10：03】【渣打2888】渣打季績明午出爐 稅前溢利料按年彈1.2倍、或有力再回購
【10：00】兗媒 （01171） 逆市升逾2%。兗煤首三季淨利潤115.3億元人民幣，按年升65.2%，並建議改名至「兗礦能源」。
【業績︱煤炭】兗州煤業上季多賺2.3倍 擬改名至「兗礦能源」 股息率達10厘
【09：56】奈雪的茶 （02150） 發盈警，預計第三季度將錄得經調整淨虧損，而去年錄得經調整淨利潤，股價跌逾6%，低見9.44元。
【盈警】奈雪的茶料上季錄經調整淨虧損 2021年收入增長幅度低預期
【09：54】平安好醫生 （01833） 續跌4%，破底低見35.85元。
【09：51】大市跌勢略為喘定，最新跌223點，報25153點，開市早段曾跌最多352點，至25000點水平，低見25024點。
【09：50】創維 （00751） 逆市升8%，破頂高見4.8元。
【09：47】中國10月財新製造業PMI為50.6，高於預期及前值的50。
【09：40】雷蛇 （01337） 股價復牌跌2%，低見1.87元。
【09：37】第一服務控股 （02107） 升逾46%，破頂高見2.15元；融創服務 （01516） 升逾1%。
【09：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。
【09：33】大市開市後跌幅擴大至逾200點，恒指跌252點，報25124點；科指跌1.3%，報6293點。
【09：33】裕承科金（改名前為民融金融 00279）升幅擴大至兩成，高見0.28元，成交323萬元。
【09：31】比亞迪 （01211） 早段跌幅擴大至4%，低開284.2元。
【09：28】【瑞聲科技】瑞聲旗下誠瑞光學與戰略投資者訂立補充協議 此前獲准分拆
【09：27】【吉利汽車175】吉利宣布2025年戰略目標 實現L4級自動駕駛商業化、今高開1.1%
【09：22】恒生指數開報25268點，跌108點。恒生科技指數跌0.6%，報6339點。裕承科金（改名前為民融金融 00279）、保利協鑫 （03800） 復牌分別升七成；百富環球 （00327） 復牌跌20%；比亞迪 （01211） 配股跌逾1%。
【09：13】期指開報25273點，跌31點或0.1%。
【08：54】【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權 溢價91%擬提全購
【08：30】【HSBC滙豐】滙豐上周五回購268.5萬股 總值1.26億元
【08：25】眾安在綫第三季淨利潤1.8億元人民幣 按年跌28%
【08：14】【配股潮】香港航天科技折讓近兩成配股 籌2.37億元
【07：49】恒指黑期跌約69點，報25356點；道指期貨升106點。
【07：45】【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍 一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【07：45】【配股潮】比亞迪配股定價276元、折讓7% 集資138億元
【07：45】【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌、易名裕承科金 鄭志剛任非執行主席
【07：45】【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事 下周一復牌
【07：45】【3800】保利協鑫停牌半年後下周一復牌
【07：45】【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談 或觸發全購要約
【07：45】港股ADR收報25227點，跌150點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。
【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。
【開市9點半】又一「百億配股」 比亞迪折讓7%中游定價 會否如李寧跌穿配股價？
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責任編輯︰梁浩碩