【港股市況】恒指黑期跌約69點　雷蛇、保利協鑫、百富環球多股復牌（不斷更新）

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【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權 溢價91%擬提全購
港股於11月首個交易日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數今早低開市約150點，恒指料開報25227點。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。雷蛇 （01337） 、保利協鑫 （03800） 、百富環球 （00327） 、民眾金融 （00279） 多股復牌。
焦點新聞︰
【中金專訪】中金劉剛：談加息尚早 2022年關注另一條「新主綫」
即市走勢︰
【08：54】【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權 溢價91%擬提全購
【08：30】【HSBC滙豐】滙豐上周五回購268.5萬股 總值1.26億元
【08：25】眾安在綫第三季淨利潤1.8億元人民幣 按年跌28%
【08：14】【配股潮】香港航天科技折讓近兩成配股 籌2.37億元
【07：49】恒指黑期跌約69點，報25356點；道指期貨升106點。
【07：45】【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍 一手中籤率3.3%（附分配結果連結）
【07：45】【配股潮】比亞迪配股定價276元、折讓7% 集資138億元
【07：45】【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌、易名裕承科金 鄭志剛任非執行主席
【07：45】【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事 下周一復牌
【07：45】【3800】保利協鑫停牌半年後下周一復牌
【07：45】【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談 或觸發全購要約
【07：45】港股ADR收報25227點，跌150點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。
【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。
【開市9點半】又一「百億配股」 比亞迪折讓7%中游定價 會否如李寧跌穿配股價？
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩