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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒指黑期跌約69點　雷蛇、保利協鑫、百富環球多股復牌（不斷更新）

股市 08:54 2021/11/01

分享：

港股市況不斷更新

港股於11月首個交易日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數今早低開市約150點，恒指料開報25227點。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。雷蛇 （01337） 、保利協鑫 （03800） 、百富環球 （00327） 、民眾金融  （00279） 多股復牌。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【中金專訪】中金劉剛：談加息尚早　2022年關注另一條「新主綫」

即市走勢︰

【08：54】【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權　溢價91%擬提全購

【08：30】【HSBC滙豐】滙豐上周五回購268.5萬股　總值1.26億元

【08：25】眾安在綫第三季淨利潤1.8億元人民幣　按年跌28%

【08：14】【配股潮】香港航天科技折讓近兩成配股　籌2.37億元

【07：49】恒指黑期跌約69點，報25356點；道指期貨升106點。

【07：45】【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】比亞迪配股定價276元、折讓7%　集資138億元

【07：45】【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席

【07：45】【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事　下周一復牌

【07：45】【3800】保利協鑫停牌半年後下周一復牌

【07：45】【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談　或觸發全購要約

【07：45】港股ADR收報25227點，跌150點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。

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​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

    點擊圖片放大
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【開市9點半】又一「百億配股」　比亞迪折讓7%中游定價　會否如李寧跌穿配股價？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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