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【港股市況】恒指跌400點穿二萬五　保利協鑫復牌升七成、阿里巴巴騰訊跌3%（不斷更新）

股市 10:51 2021/11/01

分享：

港股市況不斷更新

港股於11月首個交易日低開百點，恒生指數開報25268點，跌108點。恒生科技指數跌0.6%，報6339點。裕承科金（改名前為民融金融　00279）、保利協鑫 （03800） 復牌分別升七成；百富環球 （00327） 復牌跌20%；比亞迪 （01211） 配股跌逾1%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【中金專訪】中金劉剛：談加息尚早　2022年關注另一條「新主綫」

【A股期貨】富時中國A50指數成分股數目傳擬增至100隻　以滿足國際投資者對沖需求

即市走勢︰

【10：50】裕承科金 （00279） 最新升近2.4倍；保利協鑫 （03800） 升65%；百富環球 （00327） 低開兩成低跌窄收窄，最新倒升0.2%；雷蛇 （01337） 升2%。

【10：44】時代電氣 （03898） 逆市升逾11%，高見41.55元。集團第三季純利為5.07億元人民幣，按年跌37.32%。

【10：40】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，拖累大市跌400點。

【10：40】【電動車】小鵬10月交付量達10138輛　按年增2.3倍

【10：37】中遠海控 （01919） 績後逾7%，低見11.06元。中遠海控第三季純利304.92億元人民幣，按年升10.2倍。

【10：34】平保 （02318） 低開後逆市倒升0.6%，高見56.95元。

【10：34】大市跌約380點，稍穿二萬五。

【10：33】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【10：31】東岳 （00189） 曾挫一成，低見16.26元，最新仍跌逾8%，報16.56元。

【10：31】【新股IPO】鷹瞳科技2251傳以下限75.1元定價　周五掛牌（不斷更新）

【10：16】恒大 （03333） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌半成；恒大物業 （06666） 跌逾3%，破底低見3.81元。另一方面，恒騰 （00136） 逆市升近15%，高見3.09元。

【10：07】長汽 （02333） 績後跌逾6%，低見32.85元。長汽第三季淨利潤14.2億元人民幣，按年跌1.72%。

【業績｜汽車股】長城汽車第三季純利跌1.72%　董事長：對第四季銷售感樂觀

【10：03】【渣打2888】渣打季績明午出爐　稅前溢利料按年彈1.2倍、或有力再回購

【10：00】兗媒 （01171） 逆市升逾2%。兗煤首三季淨利潤115.3億元人民幣，按年升65.2%，並建議改名至「兗礦能源」。

【業績︱煤炭】兗州煤業上季多賺2.3倍　擬改名至「兗礦能源」　股息率達10厘

【09：56】奈雪的茶  （02150） 發盈警，預計第三季度將錄得經調整淨虧損，而去年錄得經調整淨利潤，股價跌逾6%，低見9.44元。

【盈警】奈雪的茶料上季錄經調整淨虧損　2021年收入增長幅度低預期

【09：54】平安好醫生 （01833） 續跌4%，破底低見35.85元。

【09：51】大市跌勢略為喘定，最新跌223點，報25153點，開市早段曾跌最多352點，至25000點水平，低見25024點。

【09：50】創維 （00751） 逆市升8%，破頂高見4.8元。

【09：47】中國10月財新製造業PMI為50.6，高於預期及前值的50。

【09：40】雷蛇 （01337） 股價復牌跌2%，低見1.87元。

【09：37】第一服務控股 （02107） 升逾46%，破頂高見2.15元；融創服務 （01516） 升逾1%。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【09：33】大市開市後跌幅擴大至逾200點，恒指跌252點，報25124點；科指跌1.3%，報6293點。

【09：33】裕承科金（改名前為民融金融　00279）升幅擴大至兩成，高見0.28元，成交323萬元。

【09：31】比亞迪 （01211） 早段跌幅擴大至4%，低開284.2元。

【09：28】【瑞聲科技】瑞聲旗下誠瑞光學與戰略投資者訂立補充協議　此前獲准分拆

【09：27】【吉利汽車175】吉利宣布2025年戰略目標　實現L4級自動駕駛商業化、今高開1.1%

【09：22】恒生指數開報25268點，跌108點。恒生科技指數跌0.6%，報6339點。裕承科金（改名前為民融金融　00279）、保利協鑫 （03800） 復牌分別升七成；百富環球 （00327） 復牌跌20%；比亞迪 （01211） 配股跌逾1%。

【09：13】期指開報25273點，跌31點或0.1%。

【08：54】【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權　溢價91%擬提全購

【08：30】【HSBC滙豐】滙豐上周五回購268.5萬股　總值1.26億元

【08：25】眾安在綫第三季淨利潤1.8億元人民幣　按年跌28%

【08：14】【配股潮】香港航天科技折讓近兩成配股　籌2.37億元

【07：49】恒指黑期跌約69點，報25356點；道指期貨升106點。

【07：45】【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】比亞迪配股定價276元、折讓7%　集資138億元

【07：45】【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌、易名裕承科金　鄭志剛任非執行主席

【07：45】【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事　下周一復牌

【07：45】【3800】保利協鑫停牌半年後下周一復牌

【07：45】【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談　或觸發全購要約

【07：45】港股ADR收報25227點，跌150點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。

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​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

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【開市9點半】又一「百億配股」　比亞迪折讓7%中游定價　會否如李寧跌穿配股價？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

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