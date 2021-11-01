【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期抽升250點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）

美股道指開市升穿36000點後，恒指夜期應聲抽升250點，其後維持升勢，中概股勁升，阿里巴巴美股高港3.7%，美團及騰訊ADR亦大升。就連新濠博亞娛樂、金沙、美高梅母公司等亦造好。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.40 +1.0% 美團ADR 277.77 +3.9% 騰訊ADR 482.08 +2.7% 阿里巴巴美股 165.44 +3.7%

北水今日走資13.4億元，復牌後颷升的保利協鑫錄得最多淨流出，達13.3億元，騰訊及藥明生物分別各有近4億元淨沽盤。相反，長汽及比亞迪則分別獲北水加倉4.2億及3.2億元。

北水資金流向：

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港股於11月首個交易日低開百點，恒生指數開報25268點，跌108點，早段曾跌400點一度跌穿25000點，恒生指數收報25154點，跌222點，成交1350.9億元。恒生科技指數跌1.5%，報6279點。保利協鑫 （03800） 復牌升近82%；恒大 （03333） 逆市升近4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 配股跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰​​【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【瑞銀專訪】瑞銀李智穎：監管對盈測影響已反映8至9成 「要出台的已出台」

【中金專訪】中金劉剛：談加息尚早 2022年關注另一條「新主綫」

【A股期貨】富時中國A50指數成分股數目傳擬增至100隻 以滿足國際投資者對沖需求

即市走勢︰

【18：20】恒指夜期升7點，報25112點，低水42點。

【16：13】【大行報告】大摩：中港通關日子較預期更遲 降九龍倉置業評級及目標價

【16：10】【內房危機】報告：內地百強房企上月銷售再跌逾3成 內房銷售年底前料續放緩

【16：10】恒生指數收報25154點，跌222點，成交1350.9億元。恒生科技指數跌1.5%，報6279點。保利協鑫 （03800） 復牌升近82%；恒大 （03333） 逆市升近4%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；比亞迪 （01211） 配股跌逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌260點，報25116點。

【15：40】【3800】保利協鑫復牌曾飈升八成 逾千沽盤趁反彈出貨

【15：40】【新股IPO】微創機器人2252今日暗盤 券商料升幅有限、投資者宜見好就收

【15：22】港股尾市跌約255點，報25121點。科指跌1.6%，報6274點。

【15：00】上證跌近0.1%；深證升近0.2%；創業板指跌近0.6%。

【14：47】信陽毛尖 （00362） 公布，截至6月30日止年度末期虧損擴大至4.5億元人民幣；去年度虧損約3.55億元人民幣，信陽毛尖股價跌近16%，低見0.14元。

【14：44】比亞迪電子 （00285） 破底低見22.1元後，股價倒升近6%，高見24.55元，成交3億元。

【14：32】保利協鑫 （03800） 最新升七成，報3.37元，成交106億，為成交額最大股份。

【14：31】中興通訊 （00763） 在互動平台表示，1-9月公司美國市場收入佔公司整體收入比例低於1%，所以美國最新的《安全設備法案》對公司海外業務影響有限，惟中興股價跌逾5%，低見21.8元。

【14：00】恒騰 （00136） 升幅擴至兩成，高見3.23元。

【13：44】友邦 （01299） 跌幅收窄，最新報87.85元無升跌，今早曾低見86.5元。

【13：43】大市暫維持逾200點跌幅。恒指跌226點，報25151點；科指跌1.5%，報6278點。

【13：33】藥明生物 （00269） 跌幅擴大至逾7%，低見109.4元。

【13：27】恒大 （03333） 午後升逾5%，高見2.46元；恒大汽車 （00708） 升0.3%；恒大物業 （06666） 破底低見3.81元後倒升1%。

【13：19】平安好醫生 （01833） 跌幅擴大至一成，破底低見34元；阿里健康 （00241） 跌逾8%，破底低見90.2元；京東健康 （06618） 逆市升0.9%，高見71.6元。

【13：19】【澳門賭收】澳門10月博彩收入按年跌四成 終止8連升

【13：06】百富環球 （00327） 午後升幅擴大至兩成，高見6.54元。

【13：00】港股午後初段跌約250點，報25125點；科指跌1.5%，報6278點。

【12：50】恒指黑期跌約341點，報25084點。

【12：01】恒生指數半日跌278點，報25098點，成交817億元。恒生科技指數跌1.7%，報6266點。保利協鑫 （03800） 復牌升逾六成；裕承科金 （00279） 颷升2.1倍；百富環球 （00327） 倒升逾16%；比亞迪 （01211） 配股跌逾2%。

【11：43】【恒大3333】恒馳5據報已進入試產階段、只欠道路准入許可 恒大汽車股價跌近3%

【11：35】大市中午收市前跌幅收窄至約265點，報25110點；科指跌1.6%，報6276點。

【11：32】【吉利175】吉利汽車未來5年幾何品牌將搭載華為鴻蒙系統

【11：31】上證半日升近0.1%；深證升0.5%；創業板指升0.3%。

【11：22】第一服務控股 （02107） 升逾56%，破頂高見2.17元，成交7152萬元。

【11：19】恒騰 （00136） 升幅擴大至近17%，高見3.13元。

【11：10】藥明生物 （02269） 跌近6%，低見110.3元。

【11：04】百富環球 （00327） 最新倒升半成，高見5.92元，成交1.6億元。

【10：59】大市最新跌約330點，報25048點，重上25000點；科指跌1.7%，報6266點。

【10：50】裕承科金 （00279） 最新升近2.4倍；保利協鑫 （03800） 升65%；百富環球 （00327） 低開兩成低跌窄收窄，最新倒升0.2%；雷蛇 （01337） 升2%。

【10：44】時代電氣 （03898） 逆市升逾11%，高見41.55元。集團第三季純利為5.07億元人民幣，按年跌37.32%。

【10：40】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌幅擴至3%，拖累大市跌400點。

【10：40】【電動車】小鵬10月交付量達10138輛 按年增2.3倍

【10：37】中遠海控 （01919） 績後逾7%，低見11.06元。中遠海控第三季純利304.92億元人民幣，按年升10.2倍。

【10：34】平保 （02318） 低開後逆市倒升0.6%，高見56.95元。

【10：34】大市跌約380點，稍穿二萬五。

【10：33】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【10：31】東岳 （00189） 曾挫一成，低見16.26元，最新仍跌逾8%，報16.56元。

【10：31】【新股IPO】鷹瞳科技2251傳以下限75.1元定價 周五掛牌（不斷更新）

【10：16】恒大 （03333） 跌逾2%；恒大汽車 （00708） 跌半成；恒大物業 （06666） 跌逾3%，破底低見3.81元。另一方面，恒騰 （00136） 逆市升近15%，高見3.09元。

【10：07】長汽 （02333） 績後跌逾6%，低見32.85元。長汽第三季淨利潤14.2億元人民幣，按年跌1.72%。

【業績｜汽車股】長城汽車第三季純利跌1.72% 董事長：對第四季銷售感樂觀

【10：03】【渣打2888】渣打季績明午出爐 稅前溢利料按年彈1.2倍、或有力再回購

【10：00】兗媒 （01171） 逆市升逾2%。兗煤首三季淨利潤115.3億元人民幣，按年升65.2%，並建議改名至「兗礦能源」。

【業績︱煤炭】兗州煤業上季多賺2.3倍 擬改名至「兗礦能源」 股息率達10厘

【09：56】奈雪的茶 （02150） 發盈警，預計第三季度將錄得經調整淨虧損，而去年錄得經調整淨利潤，股價跌逾6%，低見9.44元。

【盈警】奈雪的茶料上季錄經調整淨虧損 2021年收入增長幅度低預期

【09：54】平安好醫生 （01833） 續跌4%，破底低見35.85元。

【09：51】大市跌勢略為喘定，最新跌223點，報25153點，開市早段曾跌最多352點，至25000點水平，低見25024點。

【09：50】創維 （00751） 逆市升8%，破頂高見4.8元。

【09：47】中國10月財新製造業PMI為50.6，高於預期及前值的50。

【09：40】雷蛇 （01337） 股價復牌跌2%，低見1.87元。

【09：37】第一服務控股 （02107） 升逾46%，破頂高見2.15元；融創服務 （01516） 升逾1%。

【09：35】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【09：33】大市開市後跌幅擴大至逾200點，恒指跌252點，報25124點；科指跌1.3%，報6293點。

【09：33】裕承科金（改名前為民融金融 00279）升幅擴大至兩成，高見0.28元，成交323萬元。

【09：31】比亞迪 （01211） 早段跌幅擴大至4%，低開284.2元。

【09：28】【瑞聲科技】瑞聲旗下誠瑞光學與戰略投資者訂立補充協議 此前獲准分拆

【09：27】【吉利汽車175】吉利宣布2025年戰略目標 實現L4級自動駕駛商業化、今高開1.1%

【09：22】恒生指數開報25268點，跌108點。恒生科技指數跌0.6%，報6339點。裕承科金（改名前為民融金融 00279）、保利協鑫 （03800） 復牌分別升七成；百富環球 （00327） 復牌跌20%；比亞迪 （01211） 配股跌逾1%。

【09：13】期指開報25273點，跌31點或0.1%。

【08：54】【內房危機】融創服務購第一服務控股32%股權 溢價91%擬提全購

【08：30】【HSBC滙豐】滙豐上周五回購268.5萬股 總值1.26億元

【08：25】眾安在綫第三季淨利潤1.8億元人民幣 按年跌28%

【08：14】【配股潮】香港航天科技折讓近兩成配股 籌2.37億元

【07：49】恒指黑期跌約69點，報25356點；道指期貨升106點。

【07：45】【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍 一手中籤率3.3%（附分配結果連結）

【07：45】【配股潮】比亞迪配股定價276元、折讓7% 集資138億元

【07：45】【鄭志剛白武士】民眾金融停牌逾年半後復牌、易名裕承科金 鄭志剛任非執行主席

【07：45】【百富環球】百富環球認遭FBI突擊搜查、不知悉所涉何事 下周一復牌

【07：45】【3800】保利協鑫停牌半年後下周一復牌

【07：45】【雷蛇賣盤？】雷蛇創辦人陳民亮等正與金融投資者洽談 或觸發全購要約

【07：45】港股ADR收報25227點，跌150點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報46.79元，較港收市價低0.36元或0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報472.98元，較港收市價低8.02元或1.7%。

更多ADR及中概股收市

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​​【07：30】Tesla（TSLA）股價突破1,100美元關，微軟、英特爾等股份造好，帶動美股3大指數上周五收市齊創新高。道指升89點，報35819點；標指升8點，報4605點；納指升50點，報15498點。

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【開市9點半】又一「百億配股」 比亞迪折讓7%中游定價 會否如李寧跌穿配股價？

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責任編輯︰梁浩碩