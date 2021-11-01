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【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）

新股IPO 07:31 2021/11/01

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【新股IPO】微創機器人超額認購近163倍　一手中籤率3.3%（附分配結果連結）

微創機器人 （02252） 公布招股結果。微創機器人以每股43.2元定價，為招股價36元至43.2元的上限，集資淨額14.57億元，一手中籤率3.3%，抽40手（20000股）始可獲一手。微創機器人於11月2日掛牌。【分配結果】

微創機器人配發結果及招股詳情

    點擊圖片放大
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微創機器人於香港公開發售部分共錄得10.47萬人認購，超額認購162.83倍以上；國際發售超額認購15倍以上。

所得款項淨額35%將用於「圖邁」腔鏡手術機器人的持續研發活動；21%用於其骨科手術機器人；19%用於其他候選產品；5%用於提高製造與供應鏈管理能力；10%用於通過向手術機器人行業及相關領域的公司及研究機構引進授權、收購該等公司及機構、對該等公司及機構作股權投資或與公司及機構合資取得創新的機器人技術及產品；10%用作營運資金及一般公司用途。

【新股IPO】微創機器人2252今日起招股　一手入場費約21818元

【新股IPO】微創機器人2252招股價上限定價　孖展超購80倍錄127.5億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 微創機器人（02252） IPO

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