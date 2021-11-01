【ET財經早點1分鐘】比亞迪配股ADR股價挫 市場聚焦聯儲局周四議息結果

恒指夜期上周五跌142點，比亞迪 （01211） ADR低本港收市價5%。美團 （03690） 及騰訊 （00700） ADR低本港收市價2%。

比亞迪上周三創新高後股價回落，周五收市後進行配股集資。據銷售文件指，比亞迪尋求以每股273.5至279.5元配售5000萬股H股。

外電消息指，比亞迪配股以中游定價每股276元，以周五收市價計算折讓7%，集資規模達138億元。

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吉利2025年戰略目標 掌握L5級自動駕駛

吉利發布「智能吉利2025」戰略，目標在2025年實現L4級自動駕駛的商業化，並且完全掌握L5級自動駕駛。

銷量方面吉利2025年的總銷量目標為365萬輛，極氪和吉利汽車集團分別為65萬和300萬輛。在吉利汽車中，新能源車銷量目標為90萬量，佔比三成。

儲局周四凌晨 公布議息結果

聯儲局香港時間周四（4日）凌晨2時發布議息結果，主席鮑威爾將召開發布會。

利率期貨顯示，市場料2022年6月加息概率升至近七成，明年底前預期一定加息。

高盛認為，通脹將迫使聯儲局在明年7月加息，比之前預期提前一年，預計2022年11月將會第二次加息，隨後每年加息兩次。

北交所基礎制度 11月15日施行

中證監發布北京證券交易所基礎制度，初步構建北交所發行融資、持續監管、交易所治理等基礎制度體系，明確基礎制度生效日期為11月15日施行。

新三板精選層超過68家公司，將全部平移進入北交所。