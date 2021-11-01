【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（附Time code）
港股11月開局，市場盯緊聯儲局議息結果之餘，汽車股比亞迪 （01211） 配股抽水140億亦是焦點之一。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）於《ET開市直擊》為你分析市場形勢。
Time code：
00：00 - 港股市況速覽＋市場焦點
01：37 - 美國通脹高位橫行惟低於市場預期
03：48 - 美股市況分析
10：03 - 港股上周市況速覽＋北水盤路
11：11 - 港股走勢分析
15：56 - 個股分析：比亞迪 （01211） 配股後買賣策略
21：37 - 個股分析：保利協鑫 （03800） 停牌七個月今復牌怎操作
29：00 - 個股分析：百富環球 （00327） 遭FBI突擊搜查 復牌續跌兩成
32：05 - 港股開市市況速報
32：29 - ET個股推介：招行 （03968）
35：30 - 觀眾問股：電蛇 （01337） 可否重返2元以上？
40：16 - 個股分析：裕承科金 （00279） 獲鄭志剛入股有炒作嗎？
42：01 - 觀眾問股：騰訊（00700冇貨想買貨，咩位買貨好
45：03 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 高位入左幾手1211，依家被割韮菜，請問還能見家鄉嗎？
47：50 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 53元入左， 走唔走， 仲要等幾耐？
50：10 - 觀眾問股：建行 （00939） vs郵儲行 （01658） 兩股點揀？
54：19 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 23.6元買入，應現價沽？
56：12 - 觀眾問股：歐舒丹 （00973） 而家買遲唔遲？
57：34 - 觀眾問股：李寧 （02331） 91.9元買入，可以繼續持有
01：00：08 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） $7.6， 輸少當贏沽貨？
01：02：10 - 觀眾問股：瑞聲 （02018） 32.2 有貨， 想沽貨換碼咩價位好？
01：04：00 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 點睇？
01：05：52 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 19.26元買，為何此股不停下試低價？
01：07：28- 觀眾問股：中國稀土 （00769） 1元買入應怎辦？
01：08：17 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） vs 電訊盈科 （00008）
01：10：41 - 港股開市後早段市況速報
01：14：16 - 財經日誌提提你
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欄名 : ET開市直擊