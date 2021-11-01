【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/01 分享： 港股11月開局，市場盯緊聯儲局議息結果之餘，汽車股比亞迪 （01211） 配股抽水140億亦是焦點之一。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，為開市做好準備。 WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。 登入HKET財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月1日-26日） 2021/10/29 【ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（11月1日-26日） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 2021/10/29 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（10月25日-29日） 【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 2021/10/29 【ET開市直擊】港股10月大反彈 萬聖節後再部署（附Time code） 【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 2021/10/28 【ET開市直擊】港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 2021/10/27 【ET開市直擊】汽車股發力、鋰電池有景 雙十一概念可偷步買？（附Time code） 汽車 配股 汽車股 港股 美國聯儲局 議息