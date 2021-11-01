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【ET開市直擊】市場未收水企業先抽水 比亞迪配股集140億的啟示（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/01

分享：

港股11月開局，市場盯緊聯儲局議息結果之餘，汽車股比亞迪 （01211） 配股抽水140億亦是焦點之一。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）今早9時於《ET開市直擊》為你分析市場形勢，為開市做好準備。

WhatsApp（96133819），或登入HKET App 留言區留言提問。

登入HKET財經台：https：//video.hket.com/srvv023/財經台

 

欄名 : ET開市直擊

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