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[能源危機] 發改委指全國電廠煤庫存逾1億噸 足供耗用20天

股樓投資 00:28 2021/11/01

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應對全國能源供應緊張，而於近期推出措施抑制煤價升勢的發改委宣布，全國煤炭保供穩價工作取得階段性成效，煤炭供需形勢明顯好轉。按近期供煤水平測算，全國電廠煤庫存3日內料超過1.1億噸，足供耗用20天。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股  詳情請看[下一頁 ]  

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發改委又表示，全國煤炭產量明顯上升，自10月中下旬至今，全國煤炭日均產量連續數日保持在1,150萬噸以上，較9月底增加近110萬噸，最高達到1,172萬噸，創近年來日產量峰值。

內地10月官方製造業PMI 降至49.2 遜市場預期  詳情請看 [下一頁]

另外，煤炭期現貨價格快速下跌。動力煤主力合約連續八日下跌，累計跌幅50%，周五報收於每噸970元人民幣。發改委上周曾指出，煤炭生產成本大幅低於目前煤炭現貨價格，煤炭價格存在繼續回調空間。

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撰文 : 李尚毅

中國神華（01088） 港股

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