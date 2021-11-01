▲ 【渣打2888】渣打季績明午出爐 稅前溢利料按年彈1.2倍、或有力再回購

繼滙豐（00005）後，同屬國際銀行股的渣打集團（02888）明日中午接力放榜。綜合券商預測，渣打第三季法定稅前溢利中位數9.65億美元，按年急彈1.2倍，而經調整基本稅前溢利則升45%至10.83億美元，預期不會分派季度股息。

券商預期，渣打上季經營收入36.71億美元，按年升4.7%。信貸減值6,200萬美元，較去年同期的3.58億美元大幅減少83%，並抵銷季度經營支出的溫和升幅。

券商花旗績前輕微下調渣打目標價1.3%至52元，維持對其「中性」評級。花旗解釋，雖然預期渣打在金融市場業務及撥備減少帶動下，第三季績或有正面驚喜，但由於金融市場業務的波動性較大，難以預測趨勢能否持續。

花旗︰或有力推新一輪回購

花旗又推算，渣打在中期業績推出2.5億美元股份回購計劃後，仍有近10億美元的剩餘資本，或有能力推出新一輪回購計劃。

摩根士丹利預期，渣打季度盈利按季持平，而資本回饋繼續是今次業績焦點，維持對渣打的「與大市同步」評級，目標價52元。

就港銀板塊，摩根大通早前發報告指，宏觀經濟復甦、利率上揚憧憬及地緣政治風險降溫支持銀行股估值重估，個股偏好依次為恒生（00011）、滙豐、中銀香港（02388）及渣打。

摩通解釋，渣打在新興市場的業務對資產質素構成潛在風險，因此預期其表現會較同業遜色。

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