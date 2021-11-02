【名家看法】瑞士寶盛私銀鄧啟志：「撈底無可厚非」科網股非新牛市　看好兩板塊

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及快手 （01024） 等科技股從低位反彈不少，瑞士寶盛私銀香港區研究部主管鄧啟志表示，不能斷言監管「最壞時間已過」，科網股由低位大幅反彈，主要因監管消息近期靜下來，市場敏感度有所鈍化，而時間點上恰巧遇上國慶黃金周、國內疫情反覆、11月初將召開六中全會。

科網股往後盈利還會如以前高？投資者短期操作，炒賣一浸或去撈底是無可厚非，但不代表是新牛市，或有新的上升趨勢。回顧2018年底遇監管，單季彈兩、三成之後便橫行多時。

展望後市，鄧啟志指，仍首選環保概念如光伏和電動車，另一板塊是消費股。當中光伏短期雖有回調風險，因上游的多晶硅價格上漲，及對光伏需求的憂慮，但這只是短暫問題。

目前內地仍依賴用煤發電，往後6至8成由光伏和風電取代的話，增長空間很大，建議投資者逢回調吸納。消費股因憧憬冬奧後通關，及原材料壓力緩解有利毛利率。

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記者：區嘉俊