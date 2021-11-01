【中金專訪】中金劉剛：談加息尚早　2022年關注另一條「新主綫」

利率期貨顯示，明年加息的機會愈來愈大，投資者應如何在股市部署？中金公司研究部執行總經理和策略分析師劉剛認為，談論加息還言之尚早，反而預計市場明年有另一條「新主綫」，在這背景下，尤其關注大落後的本港科網股。

劉剛指，談加息還有點過早，目前市場憂慮的依據主要是通脹壓力和點陣圖，前者隨著運輸和供應瓶頸的緩解料有改善，後者歷來對加息路徑的實際參考價值也不多，不宜過多關注。

現在市場所有焦點落在通脹和加息，但我們預計明年主綫將轉向全球增長同步下行。這將導致長端利率上行和政策收緊的壓力減輕，中國持續寬鬆，美債息可能築頂回落。

關注本港科網股

在這背景下，他指，受價格壓力和增長下行影響較小的成長板塊，將是更好選擇，「尤其是本港科網股，受持續的政策壓力大幅回落跑輸A股與美國科技股，有更好的比價優勢」。當增長回落，他指最好關注優質成長股的經營性現金流，及高息股的分紅現金流。

從歷史經驗，市場反彈往往是由估值和情緒開始，反彈初期盈利依然下調，如市場近期仍擔心明年盈利前景，但當等到盈利確定見底回升時，其實已到了市場修復的中後段。

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記者：區嘉俊