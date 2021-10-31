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【吉利汽車175】吉利宣布2025年戰略目標　實現L4級自動駕駛商業化、完全掌握L5級技術

股市 22:08 2021/10/31

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吉利宣布2025年戰略目標　實現L4級自動駕駛商業化、完全掌握L5級技術

吉利汽車 （00175） 發布「智能吉利2025」戰略，目標在2025年實現L4級自動駕駛的商業化，並且完全掌握L5級自動駕駛。銷量方面，吉利2025年的總銷量目標為365萬輛，極氪和吉利汽車集團分別為65萬和300萬輛。在吉利汽車中，新能源車銷量目標為90萬量，佔比30%。海外銷量目標達60萬輛。

吉利擬向母企收購極氪一成股權【下一頁】

吉利表示，5年內集團將推出25款以上全新智能新能源產品，當中吉利品牌推出超過10款，幾何以及領克分別推出超過5款，全新換點出行品牌推出超過5款可換電的智能純電產品。

另外，直至2025年，吉利的EBIT超過8%，研發效率提升30%，銷量規模提升200%，單輛汽車平均收入提升30%。

至於研發投入方面，吉利指，5年內目標保持中國汽車品牌研發投入第一，研發投入達1500億元（人民幣，下同），擁有5大研發中心、5大造型中心，以及10個國際一流重點實驗室。而集團行業軟件人才佔比、以及軟件開發目標達至中國汽車品牌最高。

相關文章：【吉利同系】富豪汽車Volvo縮集資額至約181億港元　吉利控股權略減

 

記者：梁安琪

 

港股 汽車 總銷量 自動駕駛 新能源 吉利汽車（00175）

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