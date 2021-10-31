【美股科技股】微軟再次超越蘋果　重奪全球市值最大上市公司銜頭

▲ 微軟於6月公布Windows逾5年來的大型更新後，市值衝破2萬億美元

隨蘋果（美︰AAPL）上周四公布的季績令人失望，微軟（美︰MSFT）的市值超越蘋果，重奪全球市值最大上市公司的銜頭。微軟對上一次市值高於蘋果，要追溯至2020年7月。以上周五收市價計，微軟市值近2.49萬億美元，高於蘋果的2.46萬億美元。

微軟上季業績受惠於雲業務增長，詳見【下一頁】

微軟於6月公布Windows逾5年來的大型更新後，市值衝破2萬億美元，為第二家市值升越2萬億美元的美國上市公司。微軟今年來股價累升約49%，蘋果只升近13%，同期道指升17%。

蘋果庫克：今季供應鏈問題更嚴重

蘋果及微軟均受到供應鏈問題影響，但蘋果的衝擊更大，因大部分收入都來自硬。蘋果上季收入低於市場預期，公司估計供應鏈帶來的負面影響高達60億美元，行政總裁庫克（Tim Cook）更預計，今季供應鏈問題會更嚴重。

蘋果上季iPhone銷售按年下跌47%，低於分析師估計，而iPhone 13銷售額只有數天貢獻。相反，微軟上季收入勝市場預期，按年增長22%，為2018年以來最快增長。

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