英國極右支持者或增加 研究指52個地區高危

全球政壇近年陸續出現不少極右政治人物，甚至成為一國元首，讓不少民眾憂慮極右風潮蔓延。英國有研究指出，52個城市存在未來極右支持者增加的風險，當中最有名的城市，便是港人熱門移民城市之一的利物浦。

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英國倡議團體Hope not Hate分析336個地方政府，發現52個地區可能受新冠肺炎疫情影響，更多人支持極右勢力，最高危地區為埃塞克斯郡（Essex）的小鎮Harlow。

研究指出，52個地區的經濟深受疫情影響，經歷經濟衝擊後少有出現急速反彈，以及對移民及多元文化展示低於平均的包容力。

研究員克拉克（Chris Clarke）表示，即使被列為高危，亦不等於有關地區自動變成極右勢力範圍，只是風險有所增加。克拉克指經濟環境欠佳助長社會緊張氣氛，極右政治人物可能利用此點，觸發更多仇恨犯罪或是導致失控情況出現。

部分高危地區

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52個地區中，研究員認為16個地區十分高危，容易出現社會對立，導致極右思想可能在當地發展，包括較為港人熟識的利物浦（Liverpool）、布莱克浦（Blackpool，港人慣稱黑池）及米杜士堡（Middlesbrough）等。

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責任編輯：吳漢培