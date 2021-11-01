  • 26°C
香港時間 : 20211101日 (一) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】新地15大商場10月份生意及人流　較去年同期升20%及30%

商業 11:00 2021/11/01

分享：

新鴻基地產（簡稱新地）十五大商場，推出連串冬日驚喜禮遇及商場密集式的體驗活動。

電子消費券加上踏入11月、12月的聖誕消費旺季，商場認為消費券繼續為市面提供正面動力。新鴻基地產（簡稱新地）十五大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心等，推出連串冬日驚喜禮遇及商場密集式的體驗活動。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，在疫情受控下本地零售市道持續回暖，政府電子消費券派發近3個月，第二期消費券比首次發放時更能帶動消費氣氛，估計因為部分人在第二期可領取3千元，較第一期的2千元多。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

11月1日起將有新一批已登記市民領取第二期消費券，加上冬日聖誕等大型節慶即將來臨。新地旗下十五大商場加碼逾200萬元，推出第三浪冬日消費獎上獎，累計總值1500萬元獎賞優惠，包括$1200 優惠券、每月舉行大抽獎，更有機會贏iPhone、5星酒店Staycation、豪華家庭車等。

【萬聖節商機】萬聖節酒吧生意急增5成　業界反映已回復疫前水平

馮秀炎指，總結2021年10月份，新地15大商場生意及人流分別較去年同期升20%及30%。聖誕等大型節慶即將來臨，商場推出額外優惠獎賞和節日裝置，例如受本地年青人喜愛的品牌快閃店、文化市集，預料消費氣氛將延續至聖誕，冬日推廣期內人流生意表現將較十月份更理想。

【萬聖節商機】萬聖節市集人流暢旺　節慶物品最受歡迎　銷售額較上星期高4倍

責任編輯：馬意文

相關文章

【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
2021/10/25
【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店
2021/10/27
【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店
【本土品牌】港家品品牌疫市擴充　續改良產品取勝
2021/10/28
【本土品牌】港家品品牌疫市擴充　續改良產品取勝
【疫市營商】睡眠問題日趨年輕化　Beyond Sleep藉商機疫市擴充
2021/10/30
【疫市營商】睡眠問題日趨年輕化　Beyond Sleep藉商機疫市擴充

你可能感興趣

【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
19:40 2021/10/25
【疫市營商】戶戶送餐廳堂食生意及整體收入俱增　近7成餐廳對前景感樂觀
【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店
12:30 2021/10/27
【疫市營商】天上野把握本地民生商機　疫市續開分店
【本土品牌】港家品品牌疫市擴充　續改良產品取勝
17:15 2021/10/28
【本土品牌】港家品品牌疫市擴充　續改良產品取勝
商場 疫情 電子消費券 大埔超級城 Tai Po Mega Mall 世貿中心 wtc more 節慶 市集 零售 apm iPhone

下一篇文章

【疫市營商】旅遊平台「宅度假」商機　產品銷售升3倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客
【萬聖節商機】新都城中心3期推萬聖節活動　設優惠及《魷魚遊戲》打畫片、波子遊戲吸客
【萬聖節商機】萬聖節酒吧生意急增5成　業界反映已回復疫前水平
【萬聖節商機】萬聖節酒吧生意急增5成　業界反映已回復疫前水平
【強生】過千男子服用抗精神病藥物致乳房增大　強生支付8億美元和解
【強生】過千男子服用抗精神病藥物致乳房增大　強生支付8億美元和解
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節好去處】萬聖節影相打卡去邊好？　一文看清各大商場市集打卡位（不斷更新）
【萬聖節商機】Hublloween Market一連三日人流約2100人　《魷魚遊戲》同款椪糖遊戲最吸客
【萬聖節商機】Hublloween Market一連三日人流約2100人　《魷魚遊戲》同款椪糖遊戲最吸客