【電子消費券】新地15大商場10月份生意及人流　較去年同期升20%及30%

▲ 新鴻基地產（簡稱新地）十五大商場，推出連串冬日驚喜禮遇及商場密集式的體驗活動。

電子消費券加上踏入11月、12月的聖誕消費旺季，商場認為消費券繼續為市面提供正面動力。新鴻基地產（簡稱新地）十五大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心等，推出連串冬日驚喜禮遇及商場密集式的體驗活動。

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎表示，在疫情受控下本地零售市道持續回暖，政府電子消費券派發近3個月，第二期消費券比首次發放時更能帶動消費氣氛，估計因為部分人在第二期可領取3千元，較第一期的2千元多。

【消費優惠】第二輪電子消費券到手 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

11月1日起將有新一批已登記市民領取第二期消費券，加上冬日聖誕等大型節慶即將來臨。新地旗下十五大商場加碼逾200萬元，推出第三浪冬日消費獎上獎，累計總值1500萬元獎賞優惠，包括$1200 優惠券、每月舉行大抽獎，更有機會贏iPhone、5星酒店Staycation、豪華家庭車等。

【萬聖節商機】萬聖節酒吧生意急增5成 業界反映已回復疫前水平

馮秀炎指，總結2021年10月份，新地15大商場生意及人流分別較去年同期升20%及30%。聖誕等大型節慶即將來臨，商場推出額外優惠獎賞和節日裝置，例如受本地年青人喜愛的品牌快閃店、文化市集，預料消費氣氛將延續至聖誕，冬日推廣期內人流生意表現將較十月份更理想。

【萬聖節商機】萬聖節市集人流暢旺 節慶物品最受歡迎 銷售額較上星期高4倍

責任編輯：馬意文