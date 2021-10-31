▲ 【業績│油股】油價攀升帶動沙特阿美上季純利大增158% 再超越蘋果成全球最賺錢公司

沙地阿拉伯國營油企沙特阿美（Saudi Aramco）受惠於油價急升及產量增加，第三季純利大增158%至304億美元，勝預期，自由現金流亦大升131%至287億元美元。沙特阿美於上季日均960萬桶原油，按季增長13%。

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今年來國際油價累升65%，每桶升越80美元，帶動沙特阿美等油企盈利大幅上升，並再次超越蘋果（美：AAPL），成為全球最賺錢的公司。

沙特阿美行政總裁Amin Nasser聲明指，第三季業績勝預期源於主要市場經濟活動增加，以及能源需求反彈，但環球經濟仍面對不少挑戰，部分與供應鏈出現瓶項有關，但集團對於可見將來的能源需求持續健康，抱持樂觀態度。

沙特阿美：不要忽略石化都是現代生活必需品之一

主席Yasir Al-Rumayyan表示，大部分人都同意氣候化是社會面對的最大挑戰之一，但需要能源轉換的同時，不要忽略石化都是現代生活的必需品之一，手機及用來對抗疫情等產品都需要石化產品，而基於能源轉換會是漫長且複雜的過程，石油及天然氣將繼續擔當主導角色。

「近日全球出現能源短缺，正好反映全球需要一個穩定及具包容性的能源轉換，我們進行能源轉換時，需要一個可靠、可負擔及低成本的能源供應。」

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