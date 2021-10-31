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【日本皇室】小室圭美國律師考試落榜 有意明年再戰

環球社會熱點 08:05 2021/10/31

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日本小室真子（前真子公主）上周與平民小室圭結婚，並宣布婚後移居美國。有報道指小室圭返回日本結婚前，已參加美國紐約律師考試。但日本媒體報道，小室圭美國律師考試落榜，計劃明年2月再度參加，小室真子則表示支持丈夫學業。

日本真子公主與小室圭結婚 冠夫姓成平民（第二版） 【下一頁】

小室圭今年7月參加紐約律師考試，結果在上周五（29日）公布。《共同社》報道，委員會刊登合格者名單中未有小室圭。日本放送協會（NHK）採訪小室圭曾經工作過的日本律師事務所負責人奧野善彦，指上周六（30日）早上曾與小室圭通電，證實落榜消息。

報道指，小室圭在電話中提及將繼續學習，明年2月再度參加考試。奧野善彦亦表示，曾與小室真子交談，她表示會繼續支持丈夫學業。

日本真子公主慶祝30歲生日 周二婚後變平民 【下一頁】

律師考試委員會透露，有約9,200名人士參加，上周五指其中5,785人通過考試，較上周四（28日）公布中少6人，合格率約62%。委員會接受採訪表示，出於事務理由不公布合格者名單。

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小室圭夫婦現暫住在東京澀谷區公寓，為隨後赴美生活作準備。小室圭從福特漢姆大學（Fordham University）法學院畢業後，9月以來一直在紐約州擔任法律助理。有報道指小室圭會因工作關係先行回到美國，真子則會在獲得護照和簽證後赴美。

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責任編輯：李俊儀

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