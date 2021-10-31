查理斯遊說G20領袖 就氣候問題為未來世代打算

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）於英國時間周日揭幕，開始為期兩周全球氣候問題討論。大會舉行前夕，英國查理斯王子受邀前往意大利，向20國集團（G20）領袖發表演說，促請他們為未來世代作打算。查理斯周一將替代休息的英女王，會為COP26作開幕演說。

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查理斯（Prince Charles）的演說將強調，全球領袖對尚未出生的未來世代有巨大責任，更指G20領袖掌握地球未來發展的可能，不應無視年輕世代的訴求。查理斯亦透露自身的改變，希望讓G20領袖能夠理解，氣候問題的迫切性。

查理斯亦會向G20領袖展示，已有全球大品牌準備加入，一同解決氣候問題。查理斯稱自家環保慈善組織Sustainable Markets Initiative已得到多達300位，全球各行各業的行政總裁支持，從商業層面開始處理氣候問題。

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過往查理斯亦積極參與環保慈善工作，但被批評利用影響力，在環保問題上遊說政治人物及全球領袖，有違英國王室一貫要求保持政治中立的立場。查理斯今次獲邀演說既是其多年環保慈善活動得到認證，亦是全球對氣候問題關注提升。

COP26於英國時間周日（31日）在蘇格蘭格拉斯哥開幕，但查理斯周一（11月1日）才會在首相約翰遜（Boris Johnson）主席的開幕典禮上，代表因休息未克出席的英女王發表開幕致辭。

COP26重點事件（英國時間）

10月31日：COP26開幕，G20領袖抵達英國。

11月1至2日：全球領袖到達英國，開始為期兩日的首腦會議。英國首相約翰遜﹑查理斯及美國總統拜登分別演說，

11月4日：能源日：主要商討全球如何轉換至使用潔淨能源，可能簽署聯合國無新煤協議。

11月5日：青少年及公眾賦權日：探討賦權公眾的討論，萬人遊行，瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）可能發言。

11月10日：公共交通日：商討目標為如何減少來自汽車的碳排放。約翰遜可能公布英國禁售燃油及柴油車輛。

11月12日：會議最後1日預期更多公布，包括重申維持控制地球升溫攝氏1.5度目標﹑2023年碳排放減少目標及各國同意的氣候目標共同時間表等。

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責任編輯：吳漢培