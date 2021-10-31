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【美股追蹤】花旗予標普500指數明年底目標4900點 潛在升幅僅單位數

環球政經 22:38 2021/10/31

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美國經濟復甦加上新經濟股熱潮持續，標普500指數今年以來升勢顯著，惟花旗銀行首席美國股票策略師 Scott Chronert 對美股明年看法審慎，予標普500指數明年底目標4900點，較現水平僅升6%。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股  詳情請看[下一頁]

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 Chronert估計，美國企業盈利仍可維持增長，預期標普500指數成份股明年每股盈利將上升8%至220.5美元。然而隨著美國聯儲局計劃縮減買債規模，他相信股市過去多年所享受的利好將抵達盡頭，明年上半年大市的波動性或將上升。

【美股追蹤】亞馬遜披露持有 Tesla勁敵Rivian 兩成股權  詳情請看[下一頁]

花旗予標普500指數的目標價和高盛相若，仍較給予4600點目標的美國銀行樂觀。

同場加映  【iM會客室】鮑威爾駕到 全民靠邊站

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撰文 : 李尚毅

花旗（Citigroup，美：C） 美股

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