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【強生】過千男子服用抗精神病藥物致乳房增大　強生支付8億美元和解

商業 19:04 2021/10/31

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美國製藥巨頭強生（Johnson & Johnson）表示，已解決與過千名男子因服用其抗精神病藥物Risperdal，而導致乳房增大的訴訟，和解金高達8億美元（約62.2億港元）。（法新社圖片）

美國製藥巨頭強生（Johnson & Johnson）表示，已解決與過千名男子因服用其抗精神病藥物Risperdal，而導致乳房增大的訴訟，和解金高達8億美元（約62.2億港元）。

【萬聖節商機】萬聖節市集人流暢旺　節慶物品最受歡迎　銷售額較上星期高4倍

美國食品藥品監督管理局（FDA）於1993年，批准Risperdal用於成人思覺失調症與躁鬱症的治療，但這次集體訴訟的原告指控強生銷售藥物予未獲批准的兒童，同時沒有貼上標籤警告，藥物會使男性有乳房增大的風險。

據路透社報道，強生與處理案件的律師達成了協定，其中包括馬里蘭州居民Nicholas Murray在費城州法院提起的訴訟，陪審團在2019年裁定了80億美元（約622.3億港元）的賠償金，法官隨後將其降至680萬（約5289億港元）美元。該企還面臨加州和密蘇里州的案件，由於還不清楚美國的其他案件是否這次協定的一部分，強生屆時或仍需支付更多的罰金。

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責任編輯：李智美

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